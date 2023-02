Pet znakova sepse: Brzo djelovanje može spasiti živote

Podijeli :

Izvor: Pixabay/Ilustracija

Sepsa diljem svijeta odnosi više života nego rak dojke, crijeva i prostate. Točnije, 20 posto svih smrtnih slučajeva u svijetu povezano je sa sepsom. To stanje može ubiti prethodno zdrave odrasle osobe i djecu u roku od nekoliko sati, upozorio je dr. Colin Begg iz dobrotvorne organizacije Sepsis Research FEAT za The Independent.

Sepsa nastaje kada normalan odgovor tijela na infekciju nadjača vlastita tkiva i organe. Može dovesti do šoka, zatajenja organa i smrti, osobito ako se ne prepozna rano i ne liječi odmah, prenosi Index Fit.

Jedna od pet žena će dobiti moždani udar, evo kako ga spriječiti

“Brzo djelovanje i traženje pomoći na vrijeme može spasiti živote, osobito kod primarne sepse kod inače zdravih ljudi. Sepsa obično počinje infekcijom, na primjer u prsima, koži ili urinu. U ranim fazama simptomi mogu biti nejasni i teško ih prepoznaju čak i liječnici i medicinske sestre. Problem je što su simptomi slični gripi”, tvrdi Begg.

Podizanje svijesti o sepsi od vitalnog je značaja kako bi što više ljudi moglo prepoznati njezine znakove.

Visoka ili niska temperatura

Sepsa može uzrokovati da pacijent razvije visoku temperaturu kao dio tjelesnog imunološkog odgovora iako će u nekim slučajevima umjesto toga razviti nisku tjelesnu temperaturu (hipotermiju). Dr. Colin Graham ističe da je hipotermija kod sepse opasnija i nosi veći rizik od smrti nego kad pacijent dobije visoku temperaturu.

Nekontrolirano drhtanje

Sepsa može uzrokovati pad tjelesne temperature i jaku drhtavicu, što je jedan od odgovora na borbu protiv infekcije i način na koji tijelo pokušava povećati temperaturu.

Zbunjenost

Sepsa može uzrokovati akutnu upalu i oticanje, što otežava disanje i dovodi do pada razine kisika. “Niska razina kisika u krvi može uzrokovati mentalnu zbunjenost i delirij”, objašnjava Graham.

Smanjeno mokrenje

Kako sepsa napreduje, krvni tlak može postati vrlo nizak, što znači da se ne može pumpati dovoljno krvi i kisika do tjelesnih organa. To može uzrokovati zatajenje organa, kaže Graham, a kada bubrezi počnu otkazivati, to može dovesti do smanjenog izlučivanja urina.

Mrlje ili hladne ruke i noge

“Tijekom sepse mehanizam zgrušavanja krvi radi prekovremeno. Hranjive tvari ne mogu doći do tkiva u prstima, šakama, rukama, nožnim prstima, stopalima i nogama i tjelesna tkiva počinju odumirati”, govori Graham.

U početku koža može izgledati pjegavo ili dobiti mrlje te poprimiti plavu nijansu. U teškim slučajevima sepse područja mrtve kože mogu pocrnjeti i može biti potrebno amputirati udove.

Sepsa najčešći uzrok smrti u bolnicama. U Hrvatskoj lani više od 8.000 oboljelih

Osoba sa sepsom možda neće pokazivati sve ove simptome odjednom i može imati druge simptome, poput otežanog disanja i ubrzanog rada srca.

Sami po sebi, ovi simptomi mogu biti pokazatelji drugih zdravstvenih problema, ali kombinacija dva ili više njih koji se postupno pogoršavaju znači da morate potražiti hitnu liječničku pomoć, pa trebate nazvati 112 ili otići u Hitnu pomoć.

“Sa svakim satom odgođenog liječenja šanse za preživljavanje smanjuju se za više od 7 posto”, naglasio je Graham.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.