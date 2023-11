Prepoznajte simptome zatajenja srca i što učiniti kada do njega dođe

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Do zatajenja srca dolazi kada srce ne uspije ispumpati dovoljno krvi u tijelo. Kada se to dogodi, krv se često vraća i tekućina se može nakupljati u plućima, uzrokujući otežano disanje. Kad netko pati od zatajenja srca, njegovo srce se suočava s poteškoćama u cirkulaciji dovoljno krvi za potporu ostalim organima u tijelu. Takvo se stanje može dogoditi ako osoba ima neliječenu koronarnu arterijsku bolest, povišen krvni tlak, aritmije ili bilo koji drugi teški poremećaj. Iako su ovo najčešći simptomi, mnogi ljudi mogu imati ukočenost i otvrdnuće srčanog mišića, što sprječava ili ograničava dotok krvi u srce.

Akutno zatajenje srca

Simptomi akutnog zatajenja srca pojavljuju se iznenada, ali postupno nestaju. Stanje se može razviti nakon srčanog udara. To također može biti uzrokovano kvarom srčanih zalistaka koji reguliraju protok krvi u srcu, piše Times of Inida.

Kronično zatajenje srca​

Simptomi kroničnog zatajenja srca i dalje se pojavljuju i ne povlače se tijekom vremena. Većina stanja zatajenja srca je kronična. Zatajenje srca može oštetiti desnu ili lijevu stranu srca, ili obje.

Zatajenje lijeve strane srca​

Dr. P. K. Hazra, interventni kardiolog, kaže: “Najčešći tip zatajenja srca je zatajenje lijeve strane srca. Lijeva klijetka srca leži na donjoj lijevoj strani. Ovo područje cirkulira krv bogatu kisikom kroz vaše tijelo. Kada lijeva klijetka ne pumpa učinkovito, to uzrokuje zatajenje lijevog srca. To sprječava vaše tijelo da primi odgovarajuće količine krvi bogate kisikom. Umjesto toga, krv se vraća u vaša pluća, uzrokujući otežano disanje i nakupljanje tekućine.”

Zatajenje desne strane srca​

Desna klijetka srca odgovorna je za pumpanje krvi u vaša pluća radi prikupljanja kisika. Zatajenje desne srca događa se kada desna strana vašeg srca ne može pravilno funkcionirati. Obično je uzrokovan zastojem srca na lijevoj strani. Nakupljanje krvi u plućima uzrokovano zatajenjem lijevog srca opterećuje desnu klijetku. To može opteretiti desnu stranu srca, uzrokujući njegovo zatajenje. Drugi problemi, poput bolesti pluća ili bolesti zalistaka, također mogu izazvati zatajenje desne strane srca.

Ovo su suptilni znakovi da imate zatajenje srca

Čimbenici rizika koji mogu uzrokovati zatajenje srca​

Nekoliko čimbenika rizika može pridonijeti razvoju zatajenja srca: visoki krvni tlak; konzumacija duhanskih proizvoda, kokaina ili alkohola; dijabetes; pretilost; konzumiranje hrane s visokim udjelom soli i masti; imati bolest koronarne arterije; starenje.

Simptomi zatajenja lijeve strane srca

Zamislite da pokušavate disati kroz mokru spužvu. Tako može izgledati disanje kada imate zatajenje lijeve strane srca. To je zato što lijeva klijetka vašeg srca ne pumpa dovoljno krvi u vaše tijelo, a višak krvi vraća se natrag u vaša pluća. To može uzrokovati niz simptoma, uključujući: kratkoću daha, kašalj, teško disanje, umor i slabost, oticanje nogu, gležnjeva i stopala, ubrzan ili nepravilan rad srca.

Simptomi zatajenja desne strane srca

Desnostrano zatajenje srca događa se kada je desna srčana klijetka preslaba da učinkovito pumpa krv u vaša pluća. To može uzrokovati vraćanje krvi u druge dijelove tijela, poput nogu, stopala, trbuha i jetre. To može dovesti do niza simptoma, uključujući: oticanje nogu, gležnjeva i stopala, oticanje abdomena, kratkoću daha, umor i slabost, smanjen apetit i gubitak težine, žutilo kože i očiju.

Ako osjetite bilo koji od simptoma zatajenja lijeve ili desne strane srca, važno je odmah posjetiti liječnika. Rana dijagnoza i liječenje mogu vam pomoći poboljšati kvalitetu života i produžiti životni vijek.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Utjecajni američki medij: Rusija je u hrvatskom susjedstvu otvorila dugu frontu! Sučević o Agrokoru: Presnažna reakcija ljudi koji se ne razumiju u poslovanje