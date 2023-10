Zima s tri virusa: Evo po kojim se simptomima razlikuju gripa, RSV i covid

Podijeli :

Maria Kraynova / Alamy / Alamy / Profimedia

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) u petak je objavio novo izvješće u kojem se navodi da je broj zaraženih koronavirusom u EU/EEA i dalje u porastu, a u jednom od ranijih izvješća su upozorili da nam ove zime, osim covida, prijete još dva virusa - RSV i gripa.

Stoga je i Centar za kontrolu i prevenciju boelsti (CDC) pozvao građane na cijepljenje kako bi se zaštitili od sezonskih virusa. Svi stariji od šest mjesci trebali bi dobiti cjepivo protiv gripe i covida, a trudnice i odrasli stariji od 60 godina trebaju se cijepiti protiv RSV-a. Za sve ove viruse, listopad je najbolje vrijeme za cijepljenje kako biste spriječili zarazu, piše WebMD.

Kako biste na vrijeme prepoznali jeste li zaraženi nekim od navedenih virusa, važno je znati razlikovati simptome gripe, RSV-a i covida.

Gripa

Simptomi gripe obično se jave vrlo iznenada, a najčešći simptomi gripe su:

– vrućica

– bolovi u tijelu

– zimica

– umor

– nelagoda u prsima

– kašalj, koji je obično suh

– glavobolja

Kod oboljelih od gripe se može javiti i proljev, iako je to simptom koji se češće javlja kod djece nego kod odraslih. Može doći i do promjene okusa i mirisa, no taj se simptom u puno većoj mjeri javlja kod oboljelih od covida.

Poteškoće s disanjem, jaka bol u mišićima ili prsima te pogoršanje vrućice ili kašlja neki su od mogućih znakova teške infekcije gripom koja može zahtijevati hitnu medicinsku pomoć, piše Healthline.

Covid

Osobe zaražene koronavirusom mogu imati niz raznolikih simptoma, a gubitak okusa i mirisa je jedan od najčešćih. Osim njega, covid može izazvati simptome kao što su:

– proljev

– mučnina

– povraćanje

S pojavom novih varijanti covida mogu se mijenjati i simptomi covida. Simptomi teških komplikacija izazvanih covidom mogu uključivati:

– poteškoće s disanjem

– stalnu bol ili pritisak u prsima

– promjene u boji kože, usana ili ležišta noktiju

Bebama i djeci svih dobi može biti potrebna hitna pomoć ako imaju temperaturu 40ºC ili ako ne dobivaju dovoljno hrane ili vode zbog simptoma.

RSV

Simptomi RSV-a obično su blagi, ali s vremenom mogu postati ozbiljniji kod ranjivih osoba, poput male djece ili starijih osoba. Simptomi se obično pojavljuju u fazama, razvijajući se postupno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana. Simptomi RSV-a obično su slični prehladi i uključuju:

– curenje nosa

– kašalj

– kihanje

– smanjen apetit

Kod dojenčadi simptomi mogu uključivati:

– razdražljivost

– niže razine energije

– teškoće u disanju

U ozbiljnijim slučajevima, RSV infekcije mogu dovesti do bronhiolitisa ili upale pluća.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što se događa s ruskom Crnomorskom flotom na Krimu? Satelitske snimke otkrivaju jednu stvar Dodajte samo jedan sastojak u kavu i crijeva će vam biti zahvalna