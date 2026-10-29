Simptomi se mogu pojaviti i mjesecima nakon ugriza: Kako prepoznati lajmsku bolest

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Britanska glumica i komičarka Miranda Hart nedavno je javno progovorila o svojoj dijagnozi i utjecaju koji je lajmska bolest imala na njezin život, lajmska bolest ponovno je potaknula je brojna pitanja o tome kako se prenosi, koliko je opasna i zašto se čini da od nje obolijeva velik broj poznatih osoba.

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Lajmska bolest bakterijska je infekcija koju na ljude prenose zaraženi krpelji, a rano prepoznavanje simptoma ključno je za uspješno liječenje.

Najpoznatiji znak bolesti crvenilo je na koži koje se može pojaviti nekoliko dana ili tjedana nakon ugriza, a među ostalim simptomima su glavobolja, povišena temperatura, bolovi u mišićima i zglobovima te izražen umor.

Bolest se najčešće liječi antibioticima, a rizik od zaraze moguće je smanjiti pravodobnim uklanjanjem krpelja i zaštitom tijekom boravka u prirodi, piše BBC.

Što je lajmska bolest i kako se prenosi?

Lajmska bolest, poznata i kao lajmska borelioza, bakterijska je infekcija koja se prenosi ugrizom zaraženog krpelja. Krpelji se mogu zaraziti hraneći se krvlju zaraženih životinja, a potom bakteriju prenijeti na čovjeka.

Rizik od zaraze raste što je krpelj dulje pričvršćen za kožu. Zato je važno nakon boravka u prirodi pregledati tijelo i što prije ukloniti pronađenog krpelja.

Krpelji su češći u travnatim i šumskim područjima, osobito tijekom proljeća i ljeta. Ipak, ne prenosi svaki krpelj bakteriju koja uzrokuje lajmsku bolest.

Koji su simptomi lajmske bolesti?

Jedan od najprepoznatljivijih znakova bolesti je crveni osip koji se širi oko mjesta ugriza. Može imati oblik mete.

Osip se najčešće pojavljuje jedan do četiri tjedna nakon ugriza, ali ponekad može nastati tek nakon nekoliko mjeseci. Obično ne svrbi i nije izrazito topao na dodir, a može biti blago uzdignut.

Među ostalim mogućim simptomima su: glavobolja, povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima, bolovi u zglobovima, izražen umor i nedostatak energije.

Osip se ne mora pojaviti kod svake zaražene osobe. Ako se nakon ugriza krpelja pojave navedeni simptomi ili se crvenilo širi, potrebno je javiti se liječniku.

Može li se lajmska bolest izliječiti?

Da, lajmska bolest najčešće se uspješno liječi antibioticima, osobito ako se otkrije u ranoj fazi. Terapiju propisuje liječnik, a većina oboljelih nakon liječenja počinje se osjećati bolje.

Ipak, oporavak nije uvijek brz. Kod nekih osoba simptomi mogu potrajati dulje vrijeme, a u pojedinim slučajevima i godinama. Zato je važno ne zanemarivati znakove bolesti i pravodobno potražiti liječničku pomoć.

Najbolja zaštita ipak je prevencija. Nakon boravka u šumi, visokoj travi ili drugim područjima u kojima ima krpelja preporučuje se pregledati tijelo, koristiti repelente i nositi odjeću koja prekriva kožu.

Mogu li lajmsku bolest dobiti psi i mačke?

Da, lajmska bolest može pogoditi i kućne ljubimce. Češća je kod pasa nego kod mačaka, a prenosi se na sličan način kao i kod ljudi – ugrizom zaraženog krpelja.

Simptomi kod životinja mogu uključivati gubitak apetita, povišenu temperaturu, šepanje i bolove u zglobovima. Ako se pojave takvi znakovi, potrebno je obratiti se veterinaru.

Bolest se kod kućnih ljubimaca također može liječiti antibioticima koje propisuje veterinar.

Zašto se čini da mnoge slavne osobe imaju lajmsku bolest?

O lajmskoj bolesti javno su govorili brojni poznati, među kojima su Justin Timberlake, Justin Bieber, Avril Lavigne, Bella Hadid, Kelly Osbourne, Shania Twain i Miranda Hart.

No, veća zastupljenost poznatih osoba s ovom dijagnozom u medijima ne znači nužno da one češće obolijevaju od ostatka stanovništva. Jedan od razloga može biti veća osviještenost o simptomima i lakši pristup zdravstvenoj skrbi, zbog čega se bolest češće prepoznaje i dijagnosticira.