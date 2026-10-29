NEOBIČAN OGLAS
Traže obitelj koja bi živjela na njihovu imanju: Nude kuću, plaću i plaćene doprinose
Obitelj Pustahija iz Hrvatske traži obitelj koja bi živjela na njihovu velikom imanju u banjolučkom naselju Motike. Zauzvrat nudi osiguran smještaj, plaću od 1800 KM, prijavu i sve pripadajuće doprinose.
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Prednost imaju obitelji s djecom koje već imaju iskustva sa seoskim načinom života i znaju što znači raditi na imanju.
Želi sačuvati djedovinu
Tihomir Pustahija rođen je u Motikama prije 66 godina. Odatle je s obitelji otišao nakon potresa 1969. godine, a danas živi u Hrvatskoj.
Naglašava da iza ove inicijative ne stoji računica niti potraga za jeftinom radnom snagom, nego želja da sačuva djedovinu i pruži priliku obitelji koja voli prirodu, želi živjeti na selu i omogućiti djeci odrastanje u zdravom okruženju, javlja Srpskainfo.
Što se nalazi na imanju?
Na imanju je uređena kuća s tri spavaće sobe. Uz nju su staja, svinjac i kokošinjac, a tu je i veće stado ovaca.
Na raspolaganju je i mehanizacija: Traktor, trimer i motorna pila. Obitelj koja se useli ne bi počinjala od nule, nego bi preuzela imanje koje je već u funkciji.
Kako izgleda radni dan?
Posao budućih domaćina obuhvaća svakodnevnu brigu o životinjama, u trajanju od pet do šest sati dnevno.
Za teže fizičke poslove, poput košnje trave, baliranja ili orezivanja voća, organizirana je vanjska pomoć.
Pustahija navodi da ponuda uključuje stalno zaposlenje, prijavu, plaćene doprinose i mogućnost dugoročnog ostanka na imanju.
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