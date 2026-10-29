Andrej Abramović
Ustavni sudac za N1: "Ispada da snimke služe kao privatno vlasništvo. To ne može tako"
Sukob na Ustavnom sudu zbog tonskog snimanja sjednica dodatno je zaoštrio odnose među ustavnim sucima. Ustavni sudac Andrej Abramović za N1 poručuje da problem nije samo snimanje.
Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić tvrdi da su svi suci znali za nabavu opreme i početak snimanja te da je smatrao kako postoji njihova suglasnost. Objasnio je i da je snimanje uvedeno zbog ranijih nesuglasica oko sadržaja zapisnika sa sjednica.
Međutim, Abramović za N1 ističe da prešutni pristanak ne može zamijeniti službenu odluku Suda.
"Ne postoji prešutni pristanak"
"Ne postoji varijanta prešutnog glasanja niti prešutnog pristanka. Postoji mogućnost da se pitanje stavi na dnevni red i da se onda dogovorimo ili ne dogovorimo o svrsi i pravilima snimanja te o tome kako će se snimke koristiti", kaže Abramović i dodaje:
"Sud, a posebno Ustavni, funkcionira po čvrstim pravilima. To snimanje, koje se ne zna točno zbog čega se radi, je nešto čega nema u pravilima. Prije nego se s tim krene to treba uvesti u pravila", govori.
Naglašava da je uvijek zagovarao otvorenost rada Ustavnog suda, ali upozorava da se ni iz javnih istupa ne može iščitati jedinstveno objašnjenje svrhe snimanja.
"Ako pogledate kratko obraćanje našeg predsjednika i kratko obraćanje predsjednika Vlade, vidjet ćete da se ni oni sami ne slažu oko toga zašto se snima", rekao je Abramović i poručio da je od samog snimanja spornije pitanje što ćemo oni s tim snimkama.
"Suci su tražili snimke, ali ih nisu dobili"
Na pitanje je li definirano čemu bi snimke trebale služiti, Abramović odgovara da to pitanje još nije riješeno.
"To uopće nije definirano. Nama je putem e-mailova ponuđeno da ćemo sastaviti radnu skupinu koja će izraditi pravilnik o tome što ćemo raditi s tim snimkama. Međutim, kada su neki suci zatražili snimke koje su već napravljene, nisu ih dobili", rekao je.
"Ispada da snimke služe kao privatno vlasništvo predsjednika Suda. To ne može tako", poručio je Abramović.
"Nisam nužno protiv snimanja"
Na pitanje može li Ustavni sud nastaviti raditi bez tonskog snimanja, kao što je funkcionirao proteklih 35 godina, Abramović odgovara da njegov stav prema snimanju nije isključivo negativan.
"Moj je stav prema snimanju ambivalentan. Nisam nužno protiv snimanja ako je ono u interesu javnosti. Ako novinari ne mogu ući u Sud, onda se sjednice koje se mogu snimati, mogu snimiti i te se snimke mogu dati novinarima", objasnio je.
Međutim, dovodi u pitanje dostupnost postojećih snimki.
"Ne sjećam se da je itko ovih dana zatražio snimke. Probajte ih zatražiti pa ih nećete dobiti, isto kao što ih ni mi nismo dobili", rekao je Abramović.
"Odluka mora postojati"
Zaključno je naglasio da je ključni problem izostanak formalne odluke o snimanju, a ne samo snimanje kao takvo.
"Nije problem samo u tome što se snima, nego u tome što se snima bez odluke. Ako se može snimati bez odluke, onda se bilo što može napraviti bez odluke", upozorio je.
"Odluka mora postojati. Za odluku je potrebna većina sudaca", zaključio je Abramović za N1.
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