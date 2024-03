Što se dogodi s vašim tijelom ako svaki dan popijete smoothie?

Podijeli :

Pexels

Mnogi tvrde da su zdravi, ali što o svakodnevnom konzumiranju misle stručnjaci?

Jedan od najjednostavnijih načina da dobijete nutritivno bogat međuobrok je taj da napravite smoothie kod kuće, piše Eat This, Not That.



Moćni napitak koji čisti organizam: Smoothie od limuna, borovnica i aromatičnog bilja

Smoothieji, posebno oni zeleni obično sadrže raznovrsno voće i povrće, pružajući široku lepezu bitnih vitamina, minerala i antioksidansa potrebnih za cjelokupno zdravlje i dobrobit.

Visoki sadržaj vlakana u smoothiejima može pomoći i u probavi te potaknuti redovito pražnjenje crijeva, pomažući u sprječavanju zatvora i održavanju zdravog probavnog sustava.

Za hranu bogatu vlaknima koju možete staviti u svoj smoothie, isprobajte sastojke poput bobičastog voća, chia sjemenki, smokava, jabuka, zobi, kakaa, konzervirane bundeve, badema ili avokada.

Smoothie od ananasa i šumskog voća

Korisni su i za imunitet: Neki od vitamina, minerala i antioksidansa koji se nalaze u smoothiejima mogu pomoći u jačanju imunološkog sustava, čineći ga otpornijim na infekcije i bolesti.

Poznato je da vitamin C pomaže u jačanju imuniteta, a više ovog vitamina možete dobiti kroz sastojke za smoothie poput jagoda, naranči i soka od naranče.

Cink je još jedan ključni nutrijent za zdrav imunološki sustav, a dodavanjem stvari poput zobi, sjemenki bundeve, jogurta s punomasnim mlijekom, indijskih oraščića i badema možete potaknuti cink koji je potreban vašem tijelu.

Neki ljudi ih piju kao dio plana za mršavljenje ili kontrolu tjelesne težine, nešto što je odlična ideja zbog niskokalorične, a visoko hranjive prirode većine smoothieja.

Uz sve ove prednosti, smoothieji možda nisu uvijek najbolja zamjena za obrok.

Ako pripremate smoothie za doručak, ali ne koristite dovoljno proteina, vlakana i zdravih masti, neće vas dovoljno zasititi.

Isto tako, mnogi smoothieji koji se kupuju u trgovini imaju više dodanih šećera u obliku sastojaka poput javorovog sirupa, meda ili agave. Ovi sastojci nisu štetni u manjim količinama, ali kada vi niste taj koji priprema smoothie, puno je teže kontrolirati koliko se pojedinog sastojka koristi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.