Zbog stresa često morate na WC? Liječnici otkrili što se krije iza toga

Zbog stresa često trčite u kupaonicu? Doznajte od zdravstvenih stručnjaka radi li se samo o nervozi ili nečem drugom.

Ako iznenada dobijete želju za obavljanjem velike nužde prije velikog intervjua ili prezentacije, možda do toga dolazi zbog stresa. Odlazak na WC zbog stresa doista postoji i pokazalo se da je to prilično univerzalna pojava.

Odlazak na veliku nuždu zbog stresa “nije službena dijagnoza, ali definitivno postoji”, kaže Amanda Sauceda, nutricionistica i dijetetičarka iz Long Beacha. “Postoji snažna veza između uma i crijeva, zbog čega vaše emocionalno stanje može utjecati na vaša crijeva”, dodala je.

Što je “stresna stolica” (“Stress Poop”)?

“Stresna stolica” znači da osjećate potrebu za nuždom, čak i ako to stvarno ne trebate. Ako osjećate “let leptirića” u trbuhu, to je dobar znak da je želja za obavljanjem nužde uzrokovana stresom.

Stresna stolica može izgledati isto kao i vaša redovita stolica, ili može biti rjeđa.

Mehanizam mozak-crijevo ono što vas tjera prema WC-u kad ste pod stresom. Možda ćete obaviti nuždu, a možda i nećete. Stresna stolica također može uzrokovati proljev, mučninu i zatvor.

“Vaši crijeva također mogu biti vodič”, kaže Sauceda. “Nedovoljno razgovaramo o tome kako crijeva mogu ukazivati na to kako se osjećamo. Ponekad možemo biti pod stresom, pa to ni ne primijetimo, ali naše tijelo to osjeća i stres se manifestira kao stresna stolica”, dodala je.

Bilo koji događaj koji uzrokuje anksioznost – veliki intervju ili vođenje prezentacije – može dovesti do stresne stolice, kaže Faris Pacha, gastroenterolog iz Gastro Healtha u Birminghamu, za The Healthy.

Zato Sauceda ističe da je važno provjeriti kako se osjećate. To vam, naime, može pomoći da predvidite kada ćete se morati brzo uputiti do najbližeg WC-a ili da budete svjesni onoga što se događa u vašoj glavi.

David Leventhal, docent gastroenterologije, hepatologije i prehrane na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Pittsburghu, kaže: “Imati potrebu za nuždom zbog stresa, samo po sebi, može biti varijacija normalnog fiziološkog odgovora na stres i ne mora odražavati problem, baš kao što je povećanje brzine otkucaja srca kada se osjećate uplašeno ili tjeskobno normalan dio tog emocionalnog iskustva.”

Može li stresna stolica biti ozbiljna?

Brinete li se da je stresna stolica isto što i sindrom iritabilnog crijeva (IBS)? Ne baš, napominje Sauceda. IBS je kronično stanje koje uzrokuje bol u trbuhu, grčeve, nadutost, proljev, plinove ili zatvor. Dr. Leventhal dodaje da morate imati bol u trbuhu barem jednom tjedno tijekom nekoliko mjeseci da bi vam se mogao dijagnosticirati sindrom iritabilnog crijeva.

Stresno pražnjenje crijeva moglo bi biti simptom nečeg ozbiljnijeg poput IBS-a ili upalne bolesti crijeva (IBD), kao što su ulcerozni kolitis i Chronova bolest.

Ako više od tri dana nemate stolicu, imate više od tri labave stolice u danu ili osjećate bol u trbuhu, može biti dobar znak za dogovoriti se za liječnički pregled.

Drugi razlozi za posjetu liječniku, prema dr. Pachi, su ako primijetite krv u svojoj stolici, trpite jaku bol, počnete neočekivano gubiti težinu ili se budite noću kako biste otišli do WC-a. Crna stolica ili blijeda stolica također mogu zahtijevati posjet liječniku.

Ako se ipak odlučite posjetiti liječnika, pokušajte biti otvoreni kad dijelite detalje o simptomima. “Svaka osoba ima drugačije ‘normalno’ stanje, ali važno je ne stidjeti se kazati bilo kakve brige svome liječniku”, kaže dr. Pacha.

Kako popraviti stresnu stolicu?

Ako nema ničega ozbiljnijeg, stresna stolica vjerojatno će nestati kad se opustite – to jest, kad intervju završi ili kad uspješno obavite prezentaciju, možete se vratiti u svoju uobičajenu rutinu. Ali ako ostanete pod stresom, to bi moglo i dalje uzrokovati problem.

“Možete se naviknuti na stres, ali to ne znači da ćete postati manje pod stresom”, kaže Sauceda. “Ovo je ono što zovem ‘skrivenim stresom’. Važno je provjeravati kako se osjećate i naučiti kako se nositi sa stresom umjesto da se na njega naviknete ili ga ignorirate.”

Prehrana može pomoći, kao i odlazak na WC prije početka stresnog događaja, kaže dr. Leventhal. Također predlaže: “Izbjegavajte jedenje neposredno prije (oko 30 minuta prije) događaja, jer konzumacija hrane povećava pokretljivost debelog crijeva, a kada se kombinira s akutnim stresom, to može pojačati simptome.”

Uz to, važno je raditi na tehnikama opuštanja i upravljanju stresom kako biste smanjili učestalost stresne stolice. To može uključivati vježbe disanja, meditaciju, jogu ili druge tehnike koje vam pomažu da se smirite i opustite.

Ako primijetite ozbiljnije simptome ili promjene u svom zdravstvenom stanju, svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom kako biste dobili odgovarajuće savjete i liječenje.

