Neslužbeno
Ovo bi mogle biti nove cijene goriva od utorka
RTL Danas neslužbeno doznaje da bi sve vrste goriva trebale pojeftiniti od idućeg tjedna. Prema dosadašnjim procjenama, ako Vlada dodatno ne intervenira, benzin bi mogao pojeftiniti dva centa, a dizel pet centi, isto kao i plavi dizel.
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Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene bi mogle biti:
- Eurosuper 1,54 (pojeftinjenje od dva centa)
- Eurodizel 1,77 (pojeftinjenje od pet centi)
- Plavi dizel 1,27 (pojeftinjenje od pet centi).
Važno je naglasiti da je riječ o trenutačnom kretanju cijena, a konačni iznosi koji će dočekati vozače na benzinskim crpkama u utorak ovise o odluci Vlade koja se očekuje u ponedjeljak, doznaje za RTL Dajana Šošić.
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