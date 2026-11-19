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Kakav gaf iz Bruxellesa! Htjeli odati počast hrvatskim žrtvama, morali brisati objavu
Partija europskih socijalista (PES), jedna od najvećih političkih organizacija u Europi, napravila je neobičan gaf prilikom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtve Vukovara i Škabrnje.
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Naime, na svom su profilu na X-u objavili poruku posvećenu hrvatskim građanima povodom Dana sjećanja. No, uz poruku koja je trebala iskazati poštovanje prema hrvatskim žrtvama, objavili su ilustraciju sa zastavom Slovenije umjesto Hrvatske.
Nije poznato kako je došlo do pogreške, odnosno je li ilustracija izrađena uz pomoć umjetne inteligencije ili ljudskom propustu.
Tudi evropski socialisti bi morali biti veliko manj površni (tudi če si pomagajo z AI), zlasti na dan spomina na padec Vukovarja. https://t.co/F5Sx33eMNK— Peter Žerjavič 🇪🇺 (@PeterZerjavicEU) November 18, 2026
Pogrešnu objavu obrisali i zamijenili novom
Nakon što je pogreška primijećena, prvotna objava uklonjena je s profila, a ubrzo je objavljena nova ilustracija, ovaj put s ispravnom, hrvatskom zastavom.
PES pritom nije ponudio objašnjenje kako je došlo do zamjene zastava niti se, prema zasad dostupnim informacijama, javno ispričao zbog propusta.
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