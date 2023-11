Đurđica Klancir predstavila Forbes Hrvatska: U Hrvatskoj će biti puno posla za nas

Podijeli :

Novinarka i urednica Forbes Hrvatska Đurđica Klancir bila je gošća Novog dana u kojem je predstavila dolazak uglednog američkog i jednog od najuspješnijih poslovnih magazina na svijetu u Hrvatsku.

“Forbes je medij koji je namijenjen poslovnoj sceni, u tih 100 godina kako je na sceni i on sam se mijenjao i modificirao pristup publici, posebice u ovoj digitalnoj fazi u posljednih deset godina. On ide šire, ne obraća se samo etabliranim liderima. Svi već sad znamo čuvene Forbesove liste milijardera i milijunaša. Forbes je neprestano u potrazi za novim liderima. Na hrvatskoj gospodarskoj sceni imamo i novih lidera i onih koji to tek žele postati. Forbes je za one koji žele unaprijediti svoje poslovanje, koje zanima gospodarstvo”, rekla je novinarka i urednica Forbesa Hrvatska Đurđica Klancir.

Klancir navodi da Forbes želi pokazati s kojim se sve problemima suočava gospodarstvo, ali i upozoravati na neke loše prakse u trenucima kad se biznis previše ispreliće s politikom, a kako kaže, to je u Hrvatskoj stara boljka.

“Dug je put do Forbesovih lista u Hrvatskoj, Forbes radi po ozbiljnoj metodologiji. Ne može nas nekoliko sjesti i zaključiti tko je milijarder, a tko nije. Mi svi znamo da se hrvatska poslovna scena još uvijek bori s problemima netransparentnosti, da bismo došli do pravih podataka, moramo imati i prave kanale, otvorenost kompanija, treba biti i puno jasnije što je možda na nekim inozemnim računima”, kazala je.

Poznata novinarka i urednica navodi da će se Forbes s regionalnom mrežom baviti i rangiranjem tko je već bogat, a tko to tek želi postati.

“Treba naglasiti da je internacionalno izdanje Forbesa dostupno na pretplatu, a kod nas su svi tekstovi slobodni, svi tekstovi su dostupni široj publici. Forbes će pratiti i suđenja, posrnule poslovne zvijezde, dinamiku biznis scene. U Hrvatskoj će biti puno posla za nas, i u izbornoj godini kad će se govoriti o gospodarskim programima stranaka i o nekim teretima koji su proizašli iz loših političko-poslovnih kombinacija”, rekla je.

Klancir je predstavila i tim koji stoji iza Forbesa Hrvatska.

“Forbes Hrvatska već danas ima Gordanu Grgas koja je dugi niz godina prisutna na novinarskoj sceni, radila je u Forbesu kad je je postojalo izdanje magazina u današnjoj Hanza mediji. Marko Repecki je dugi niz godina poznati ekonomski analitičar, dok se Petar Stošić prekvalificirava iz međunarodnih odnosa, no tu je mnogo poveznica, posebice u vrijeme kada imamo ozbiljna ratišta koja ugrožavaju globalne gospodarske trendove. S nama su i neke nove mlađe kolegice. Istaknula bih Natašu Belančić koja je urednica N1 English izdanja. Naši prijevodi nisu nastali uz pomoć alata nego radimo kvalitetno. Želimo publici u Hrvatskoj približiti i teme koje obrađuju izdanja Forbesa diljem svijeta”, zaključila je.

