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U svijetu registrirano rekordnih 11 milijuna električnih automobila: Evo gdje prodaja najviše raste
Broj registracija električnih vozila u svijetu nastavio je rasti u prvih devet mjeseci godine, prema studiji konzultantske kuće PwC koja je proučavala veća tržišta, javlja njemačka agencija dpa.
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Rekordno velik broj baterijskih električnih vozila, odnosno oko 11 milijuna, registriran je prvi put u prvih devet mjeseci 2026., što je 12-postotno povećanje u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.
Europa je ključan pokretač rasta, utvrdilo je istraživanje. Od početka godine, u Europi je prodano 2,5 milijuna električnih vozila, što je povećanje od 42 posto u usporedbi s prethodnom godinom.
U Njemačkoj je prvi put registrirano 604.000 električnih automobila, 58 posto više nego u istom razdoblju lani. Time je Njemačka po broju registriranih električnih vozila treća u svijetu te se približila Sjedinjenim Američkim Državama koje su na drugom mjestu, nakon Kine.
Oko 746.000 baterijskih električnih vozila je registrirano u prvih devet mjeseci u SAD-u, što predstavlja pad od 29 posto u odnosu na isto razdoblje 2025.
U Kini je rast broja registracija usporio. Najveće tržište električnih vozila u svijetu stagnira s oko šest milijuna baterijskih električnih vozila, prema PwC-u.
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