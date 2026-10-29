Nakon operacije odmah je trebala na fizikalnu terapiju, ali... "Na redu sam tek za šest tjedana pa sama plaćam ono što nisam trebala platiti"

"To treba popraviti jer postoperativni pacijenti, poput vaše čitateljice, trebaju hitnu rehabilitaciju koju u toplicama također neće dobiti odmah, nego tek za šest mjeseci ako ne i duže. A ako s njim nitko ne radi nakon operacije, taj pacijent ode u kontrakture i mjesecima se ne može vratiti na stanje u kakvom je bio odmah nakon operacije. Razumljivo je da su takvi pacijenti frustrirani. Događa se da dođu na prvu kontrolu nakon operacije, a da nisu prošli nikakvu rehabilitaciju pa zahvat koji je kirurg obavio praktički nema svrhe jer nije bilo pravovremene rehabilitacije."