MULTIPLINA
Vraća se legendarno Fiatovo ime: Novi automobil potpuno je drukčiji od prethodnog
Fiat je na Pariškom salonu automobila predstavio koncept Multiplina, mali električni automobil koji imenom podsjeća na legendarnu Multiplu, ali inspiraciju zapravo crpi iz znatno starijeg modela, Fiata 600 Multipla iz 1956. godine.
Za razliku od poznate Multiple iz 1990-ih, koja je ostala zapamćena po neobičnom dizajnu, Multiplina je zamišljena kao kompaktno vozilo za svakodnevnu gradsku vožnju, piše Automobiliona.
Dugačka je svega 3,04 metra, široka 1,40 i visoka 1,53 metra, a unatoč malim dimenzijama ima četiri sjedala. Pokreće je električni pogon, a pripada kategoriji teških četverocikala (L7).
Fiat je koncept zamislio kao poveznicu između malenog električnog Topolina i klasičnog osobnog automobila. Namijenjen je svakodnevnim odlascima na posao, u školu, obavljanju obveza i kraćim putovanjima.
Inspiracija modelom iz 1956. godine
Izvorni Fiat 600 Multipla mogao je prevesti šest osoba, iako je bio dugačak samo 3,5 metara. Nova Multiplina preuzima istu ideju maksimalnog iskorištavanja prostora u što manjem vozilu.
Povezanost sa starim modelom vidljiva je i u dizajnu, uključujući vjetrobransko staklo pomaknuto prema naprijed, dvobojnu karoseriju i karakteristične detalje prednjeg i stražnjeg dijela.
Talijanski proizvođač naglašava da Multiplina predstavlja njegovu viziju jednostavnije i održivije mobilnosti. Zahvaljujući malim dimenzijama, manjoj masi i učinkovitom korištenju prostora, cilj je smanjiti potrošnju materijala i resursa, a pritom zadržati praktičnost.
Multiplina je zasad predstavljena kao koncept kojim Fiat istražuje mogućnosti budućeg gradskog prijevoza.
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
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