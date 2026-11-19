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Infobip proširio suradnju s Anthropicom
IT kompanija Infobip proširila je suradnju s američkim Anthropicom postavljanjem Infobip Message konektora na platformi Claude Marketplace, što developerima i tvrtkama omogućuje povezivanje AI agenata s Infobipovom infrastrukturom i slanje poruka raznim kanalima, izvijestili su u četvrtak iz Infobipa.
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Nova integracija omogućuje slanje poruka putem SMS-a, RCS-a (Rich Communication Services - suvremeni komunikacijski protokol za razmjenu poruka koji zamjenjuje klasične SMS i MMS poruke) te MMS-a i Vibera kroz jedan konektor, pri čemu koriste Infobipove alate send i check_status, što AI agentima omogućuje pokretanje slanja poruka i provjeru njihova statusa isporuke. Time se komunikacija s korisnicima može izravno uključiti u automatizirane poslovne procese, kažu iz Infobipa.
Tvrtkama koje razvijaju aplikacije temeljene na agentskoj umjetnoj inteligenciji (agent AI) konektor omogućuje primjenu u različitim poslovnim scenarijima, od slanja potvrda narudžbi i obavijesti o dostavi do podsjetnika na dogovorene termine.
Dio šire Infobipove strategije
“AI agenti sve više nadilaze ulogu alata koji samo odgovaraju na pitanja te počinju samostalno obavljati konkretne zadatke u ime tvrtki i njihovih korisnika. Kako bi to bilo moguće u velikom opsegu, moraju imati pouzdan način komunikacije putem kanala koje ljudi već svakodnevno koriste. Izravnim povezivanjem Infobipovih globalnih komunikacijskih mogućnosti s platformom Claude developerima i tvrtkama olakšavamo pretvaranje naprednih AI procesa u konkretnu komunikaciju s korisnicima”, ističe Adrian Benić iz Infobipa.
Integracija je dostupna na platformi Claude Marketplace od rujna 2026., a njezino pokretanje dio je šire Infobipove strategije suradnje s kompanijama koje razvijaju AI rješenja te je i član Agentic AI Foundationa (AAIF), organizacije koja podupire razvoj otvorenih standarda i potiče suradnju u području agent AI-ja, navode iz Infobipa.
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