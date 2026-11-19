“AI agenti sve više nadilaze ulogu alata koji samo odgovaraju na pitanja te počinju samostalno obavljati konkretne zadatke u ime tvrtki i njihovih korisnika. Kako bi to bilo moguće u velikom opsegu, moraju imati pouzdan način komunikacije putem kanala koje ljudi već svakodnevno koriste. Izravnim povezivanjem Infobipovih globalnih komunikacijskih mogućnosti s platformom Claude developerima i tvrtkama olakšavamo pretvaranje naprednih AI procesa u konkretnu komunikaciju s korisnicima”, ističe Adrian Benić iz Infobipa.