"Vjerujemo da većina učenika i studenata neće dopustiti da ih se instrumentalizira za interese određenih političkih aktera koji preko leđa učenika pokušavaju ostvariti vlastite ciljeve", naveli su iz Ministarstva. Poručili su da učenici i studenti svoje vrijeme i energiju trebaju usmjeriti na učenje, stjecanje znanja te izgradnju osobne i profesionalne budućnosti.