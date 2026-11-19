Evo što čeka učenike
U petak najavljen bojkot nastave diljem Hrvatske, oglasilo se Ministarstvo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) izvijestilo je u četvrtak da nije zaprimilo službene najave škola o bojkotu nastave najavljenom za petak te poručilo da će svi učenici koji neopravdano izostanu s nastave dobiti neopravdane sate.
Oglas
Iz Ministarstva su na Hinin upit odgovorili da je predviđeno da škole rade prema uobičajenom rasporedu te da zasad nema naznaka da bi redovito funkcioniranje škola moglo biti ugroženo.
"Ministarstvo zasad nema potrebu zauzimati poseban institucionalni stav o inicijativama koje se organiziraju izvan redovnog sustava", naveli su.
Dodali su da ravnateljima srednjih škola neće slati posebne upute ni preporuke jer su škole i njihova rukovodstva, u skladu sa zakonskim propisima, odgovorni za organizaciju i održavanje redovnog odgojno-obrazovnog procesa.
Što se tiče izostanaka, iz Ministarstva ističu da su pravila jasno propisana važećim pravilnicima te ne očekuju veći broj izostanaka od uobičajenog za ovo doba godine, kada su učestalije sezonske viroze i gripa.
"Svi učenici koji neopravdano izostanu s nastave dobit će neopravdane sate u skladu s odgovarajućim propisima, jednako kao što je to u drugim slučajevima u kojima učenici neopravdano izostaju s nastave", poručili su.
Naglasili su i da srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj nije obvezno te da učenici i studenti nedolaskom na nastavu i predavanja u konačnici štete sebi jer propušteno gradivo moraju nadoknaditi.
"Vjerujemo da većina učenika i studenata neće dopustiti da ih se instrumentalizira za interese određenih političkih aktera koji preko leđa učenika pokušavaju ostvariti vlastite ciljeve", naveli su iz Ministarstva. Poručili su da učenici i studenti svoje vrijeme i energiju trebaju usmjeriti na učenje, stjecanje znanja te izgradnju osobne i profesionalne budućnosti.
Bojkot nastave srednjoškolaca i studenata najavljen je za petak, 20. studenoga, u sklopu međunarodnog prosvjeda mladih pod sloganom "Za našu budućnost, a ne njihove ratove".
Prosvjedne aktivnosti u Hrvatskoj organizira inicijativa Štrajk mladih, a najavljena su okupljanja u Zagrebu, Osijeku, Puli, Rijeci i Zadru. Prosvjed je dio međunarodnog pokreta International Youth Strike, koji okuplja mlade u više od 25 europskih zemalja.
Među zahtjevima su dostupnije stanovanje, smanjenje troškova života, poboljšanje javnih usluga, demilitarizacija i sustavno rješavanje ekološke krize, naveo je u utorak član hrvatske inicijative Niko Vrabec.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas