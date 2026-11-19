"Imamo psihijatra (Domagoj Benić, op.a.) koji je radio isključivo s maloljetnim pacijentima. Uhićen je. Protiv njega je podignuta optužnica na tisuću stranica o tome da je zlostavljao, činio bludne radnje i drogirao pacijente koji su bili na odjelu KBC-a Osijek. Bio je zamjenik šefice tog odjela. Protiv njega podnošene su prijave, anonimne i samoj šefici, kao i Ministarstvu. Podnošene su i neanonimne prijave, kao one Stanislava Rogulje. Pričamo o godinama i ništa se nije dogodilo dok novinar Drago Hedl nije napisao nekoliko članaka o tome. Tek tad je uhićen, u istražnom je zatvoru, a čovjek (Rogulja, op.a.) koji ga je prijavljivao dobio je otkaz i dan danas nije vraćen na posao. Kažu da nije zbog prijava nego zbog ponavljajućeg kršenja radnih obveza. Zanimljiva koncidencija. Da nije bilo novinara, ništa se ne bi dogodilo sa zlostavljačem, a to je tužno", zaključila je Ivana Kekin.