PSIHIJATRIJSKA SKRB
Ivana Kekin za N1: S ministricom Hrstić se ne slažem u mnogo stvari, ali ovo je njena najstrašnija rečenica
Saborska zastupnica Ivana Kekin (Možemo) u Novom danu s Hanan Nanić komentirala je situaciju u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru.
Posljednja informacija je ostavka predstavnika Vlade generala Borisa Zdilara u upravnom vijeću bolnice.
"Izrazito je važno da nadležne institucije utvrde kaznenu i profesionalnu odgovornost. Istovremeno, mora se utvrditi sistemske propuste, za koje čujemo da ih je očito bilo, ne samo u toj bolnici nego i drugim bolnicama. Na razini psihijatrije imamo problem u cijeloj zemlji", kazala je Kekin pa nastavila:
"Zašto ovo pričam? Ako nakon ove tragedije ne napravimo reset psihijatrijske skrbi, nismo ništa napravili. Ministrica je najodgovornija i mora povesti, a mi svi moramo surađivati."
Kad se govori o političkoj odgovornosti, osjećaju li se tako u Možemo?
"Što se tiče stručnog i medicinskog nadzora, imamo tri razine i tako je propisano po zakonu. Prvi je unutarnji nadzor i provodi ga ravnateljica, koju postavlja Grad. Ona je predala ostavku, kao i njena zamjenica i cijelo vodstvo. Podnijela su ostavku i sva četiri člana upravnog vijeća koje je predložio osnivač (Grad, nap.a.). Nakon toga, imamo nadzor zdravstvene inspekcije, kojim se utvrđuje sami rad u bolnici. Gradski ured nema ovlasti pratiti taj dio", istaknula je Kekin bez spominjanja treće razine pa nastavila o pravu javnosti da dobije potrebne informacije:
"Mislim da su građani s pravom uznemireni i zaslužuju odgovore na sva pitanja, ali mislim da je kriva ideja prebacivati odgovornost, raspravljati i upirati prstom. Moramo vidjeti što možemo bolje."
"Poseban problem je dječja psihijatrija"
Prisjetila se vremena dok je bila specijalizantica.
"Sjećam se da su mi stariji kolege, sad u mirovini, pričali o psihijatrijskoj skrbi nekada. Više se razgovaralo s pacijentima, terapije su uključivale rad s biljkama, zemljom i skrb je bila dostupnija. Tako se provodi najbolja psihijatrijska skrb u svijetu, ali Hrvatska tek treba ponovno doći do toga. Poseban problem je dječja psihijatrija jer ima pedesetak dječjih psihijatara u zemlji. Mi smo u Zagrebu napravili "walk in" punktove kako bi djeca mogla ranije dobiti pomoć. Mislim da sva psihijatrijska skrb trebala ići u tom smjeru."
Naglasila je da se prečesto zanemaruje stav druge strane. Kao što smatra da se zanemaruju stavovi i izvješća pučke pravobraniteljice.
"Na dnevni red se ne stavljaju primjedbe koje ne idu u prilog Vlade. Da mi raspravljamo o izvješću iz prošlog saziva Sabora nema smisla. Znate što je premijer na to rekao? "Koga briga?" A sve nas treba biti briga za to. Ideja u demokraciji bi bila da sve raspravimo pa da vidimo što se od preporuka može, i u kojem roku, uvažiti. Nije ideja da mi nešto tamo govorimo nego što se može uvažiti."
Bavila se izvješćima pravobraniteljice od 2017. do 2025. vezan uz rad psihijatrijskih bolnica.
"Te preporuke se ponavljaju iz godine u godinu i to je ogroman problem koji se ne rješava. A ministrica kaže da inspekcije u drugim psihijatrijskim bolnicama nisu potrebne. S mnogo se ne slažem s njom, ali to je najstrašnija njena rečenica otkad je preuzela ministarsku poziciju."
Podsjetila je da primjer iz Osijeka.
"Imamo psihijatra (Domagoj Benić, op.a.) koji je radio isključivo s maloljetnim pacijentima. Uhićen je. Protiv njega je podignuta optužnica na tisuću stranica o tome da je zlostavljao, činio bludne radnje i drogirao pacijente koji su bili na odjelu KBC-a Osijek. Bio je zamjenik šefice tog odjela. Protiv njega podnošene su prijave, anonimne i samoj šefici, kao i Ministarstvu. Podnošene su i neanonimne prijave, kao one Stanislava Rogulje. Pričamo o godinama i ništa se nije dogodilo dok novinar Drago Hedl nije napisao nekoliko članaka o tome. Tek tad je uhićen, u istražnom je zatvoru, a čovjek (Rogulja, op.a.) koji ga je prijavljivao dobio je otkaz i dan danas nije vraćen na posao. Kažu da nije zbog prijava nego zbog ponavljajućeg kršenja radnih obveza. Zanimljiva koncidencija. Da nije bilo novinara, ništa se ne bi dogodilo sa zlostavljačem, a to je tužno", zaključila je Ivana Kekin.
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