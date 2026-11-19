"Slučaj od kojeg se ledi krv u žilama. Ako se optužbe pokažu istinitima, ovo bi bio jedan od najsloženijih i najstrašnijih slučajeva u 45 godina moje profesionalne karijere", izjavio je Viola za Spiegel. Dodao je kako su istražitelji trenutačno otprilike na polovici posla te da je zakonski rok za dovršetak istrage rujan 2027. godine, nakon čega slijedi ili obustava postupka ili podizanje optužnice.