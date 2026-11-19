Dugačak popis osumnjičenih
Talijanski tužitelji o "Sarajevo Safariju": "Ovo je istraga od koje se ledi krv u žilama"
Državni tužitelj u Milanu Marcello Viola i njegov kolega Alessandro Gobbis prvi su put za njemački magazin Spiegel javno progovorili o istrazi u slučaju "Sarajevo Safari", u kojoj se ispituje jesu li bogati Europljani tijekom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi s položaja vojske bosanskih Srba pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.
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"Slučaj od kojeg se ledi krv u žilama. Ako se optužbe pokažu istinitima, ovo bi bio jedan od najsloženijih i najstrašnijih slučajeva u 45 godina moje profesionalne karijere", izjavio je Viola za Spiegel. Dodao je kako su istražitelji trenutačno otprilike na polovici posla te da je zakonski rok za dovršetak istrage rujan 2027. godine, nakon čega slijedi ili obustava postupka ili podizanje optužnice.
Viola je pritom oštro odbacio medijske napise koji cijelu priču svode na "bajke i legende", ocijenivši takve kvalifikacije problematičnima. Naglasio je kako u spisu postoje iskazi različitih ljudi koji se međusobno ne poznaju niti su mogli uskladiti priče, a čija se svjedočanstva "podudaraju u ključnim točkama", piše DW.
Dugačak popis osumnjičenih
Prema navodima Spiegela, među četvero dosad identificiranih osumnjičenika nalaze se 80-godišnji bivši vozač kamiona iz Furlanije te bivši lovac amater iz pokrajine Alessandrija, koji je ranije priznao da se pridružio srpskim paravojnim snagama, ali je zanijekao sudjelovanje u plaćenim "potjerama". Istragom su obuhvaćeni i bogati milanski poduzetnik te nekoliko muškaraca iz Toskane.
Popis osumnjičenika navodno je znatno dulji, a na njemu je i pripadnik stare milanske aristokracije koji se, prema svjedočenju dostavljenom Spiegelu, na jednoj večeri hvalio svojim ratnim putovanjima u Sarajevo. Svi osumnjičenici zasad odbacuju optužbe za ubojstva.
Jezivo svjedočanstvo iz okolice Trsta
Istražni sudac Guido Salvini, koji u postupku zastupa interese Grada Sarajeva kao budućeg suoptužitelja, tvrdi da nema nikakve sumnje u istinitost priče, iako je dokazivanje konkretnih zločina nakon više od tri desetljeća iznimno zahtjevno.
Jedan od ključnih tragova mogao bi biti navodni izvještaj talijanske vojne obavještajne službe SISMI iz 1993. godine o petorici Talijana uhićenih kraj Sarajeva, no talijansko Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da nema saznanja o tom dokumentu, a tužiteljstvo ga još nije službeno zatražilo.
Znatno konkretniji trag vodi do pansiona u brdima iznad Trsta, nedaleko od slovenske granice.
Vlasnica pansiona, koju Spiegel zbog zaštite identiteta naziva Ana, ispričala je istražiteljima da su joj nakon izbijanja rata u BiH 1992. godine dolazili iznimno bogati i arogantni gosti sa sjevera Italije.
"ovorili su da idu u Bosnu pucati na civile. Posebno su govorili o djeci, za čije je ubojstvo naplaćivana viša tarifa”, posvjedočila je Ana.
Dodala je da je zbog predvojničke obuke prepoznala kako gosti nose precizno oružje i noćne ciljnike, a ne lovačku opremu, te da su ih odmah preko slovenske granice preuzimali krijumčari. Tvrdi da je sve tada prijavila talijanskoj policiji, ali bez ikakva učinka. Spremna je, kaže, svoj iskaz potvrditi pred sudom.
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