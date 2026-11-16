FINANCIJSKA SIGURNOST
Što ako vam sutra zatreba 494 eura? Trećina Hrvata nema financijsku rezervu ni za jedan nepredviđeni trošak
Otprilike 30 posto stanovnika Europske unije ne može podmiriti nepredviđene financijske troškove iz vlastitih sredstava, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu, prema kojima su najveće poteškoće zabilježene u Grčkoj, Latviji i Bugarskoj.
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U 2025. godini takvim je troškovima bilo nesposobno samostalno udovoljiti 29,2 posto stanovnika EU-a, što je blago poboljšanje u odnosu na 2024. godinu, kada je taj udio iznosio 30 posto, objavio je Eurostat prošlog tjedna.
Najnepovoljnija situacija zabilježena je u Grčkoj, gdje 50,5 posto stanovništva ne može podmiriti nepredviđene financijske izdatke. Slijede Latvija s 43,7 posto i Bugarska s 42,4 posto.
S druge strane, financijski najotpornije stanovništvo ima Nizozemska, gdje se s takvim poteškoćama suočava 15,3 posto građana. Slijede Malta i Češka, obje s udjelom od 18,7 posto.
Prema ranije objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku za 2025., ni trećina stanovnika Hrvatske, odnosno njih 31,2 posto, ne može iz vlastitih sredstava podmiriti nepredviđeni trošak od 494 eura.
Eurostat ističe da je sposobnost podmirivanja iznenadnih troškova jedan od važnih pokazatelja ekonomske sigurnosti i kvalitete života. Ona pokazuje u kojoj mjeri kućanstva raspolažu financijskom rezervom koja im omogućuje suočavanje s nepredviđenim okolnostima bez ozbiljnijeg ugrožavanja životnog standarda.
Uz ekonomsku sigurnost, Eurostat u istom izvješću među važne pokazatelje kvalitete života ubraja i fizičku sigurnost stanovništva, uključujući zaštitu od kriminala i nasilja.
Eurostat naglašava da ekonomska i fizička sigurnost zajedno predstavljaju važne sastavnice kvalitete života jer utječu na osjećaj stabilnosti, sigurnosti i mogućnost građana da planiraju svoju budućnost.
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