OD PETKA NOVA PRAVILA
Dižete kredit ili kupujete na rate? Stižu promjene koje bi trebali znati svi građani
Od 20. studenoga na snagu stupa većina odredbi novog Zakona o potrošačkim kreditima, koji donosi strože provjere kreditne sposobnosti, veću zaštitu građana i nova pravila za kupnju na rate, uključujući mobilne uređaje.
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Promjene dolaze u trenutku snažnog rasta zaduženosti hrvatskih kućanstava. Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB), građani su krajem rujna bankama dugovali 29,6 milijardi eura, odnosno 11 posto više nego godinu ranije.
Više od polovice ukupnog duga odnosi se na stambene kredite, koji su porasli za 12,5 posto, dok su gotovinski krediti povećani za deset posto.
Strože provjere prije odobravanja kredita
Banke će morati detaljnije provjeravati prihode, postojeće dugove i sposobnost građana da redovito otplaćuju kredite. U pojedinim slučajevima to će značiti i dostavljanje dodatne dokumentacije.
"Banke će morati tražiti ponekad koji dokument više kako bi bile sigurne da su svi podaci i informacije točni i da klijent može vratiti preuzetu obvezu", objasnio je za HRT Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka.
Banke i drugi vjerovnici morat će jasnije prikazivati troškove i rizike zaduživanja, a građani će prije sklapanja ugovora dobivati standardizirane informacije radi lakše usporedbe ponuda.
Ako im zahtjev za kredit bude odbijen, imat će pravo na obavijest i objašnjenje odluke u skladu sa zakonom. Predviđeno je i smanjenje ukupnog troška kredita u slučaju prijevremene otplate.
Promjene za dopušteni minus i kupnju mobitela na rate
Nova pravila odnose se i na dopuštena prekoračenja po tekućim računima. Banke više neće moći jednostrano povećavati dopušteni minus bez potrebne suglasnosti klijenta.
Jedna od važnijih novosti odnosi se na kupnju mobilnih uređaja na rate. Određeni modeli obročne otplate kod telekomunikacijskih operatera smatrat će se potrošačkim kreditiranjem, što znači da će operateri morati provjeravati kreditnu sposobnost kupaca.
"Teleoperater može omogućiti otplatu, najčešće mobilnog uređaja na rate, što se sada vrlo jasno smatra kreditiranjem", objasnio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
Za postojeće pružatelje takvih usluga predviđeno je prijelazno razdoblje do 1. lipnja 2027., dok će se pojedina pravila za kartično i obročno plaćanje primjenjivati od 1. siječnja 2028. godine.
Besplatno savjetovanje za prezadužene građane
Zakon uvodi i mogućnost besplatnog savjetovanja za građane koji imaju poteškoća s otplatom dugova. Uslugu će pružati Financijska agencija (Fina), s ciljem sprječavanja daljnjeg prezaduživanja.
Većina novih odredbi počinje se primjenjivati u petak, 20. studenoga, dok će za pojedine oblike kreditiranja vrijediti kasniji rokovi.
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