Proračunski plan za 2027.
Vlada govori o milijardama, a umirovljenici jedva spajaju kraj s krajem
Blok umirovljenici zajedno (BUZ) upozorio je da unatoč planiranom povećanju proračunskih izdvajanja za mirovine u 2027. godini velik broj umirovljenika i dalje živi u siromaštvu, ističući kako veći iznosi u proračunu ne znače nužno i bolji životni standard.
Iz BUZ-a navode da Hrvatska ima oko 1,25 milijuna umirovljenika, za čije je mirovine u 2027. godini predviđeno 11,2 milijarde eura. S druge strane, za plaće oko 250 tisuća zaposlenih u državnim i javnim službama planira se izdvojiti 9,2 milijarde eura.
Upozoravaju da je broj umirovljenika pet puta veći od broja zaposlenih u tim službama, dok je razlika između ukupnih izdvajanja za mirovine i plaće relativno mala i iznosi oko 20 posto.
Velika razlika između mirovina i plaća
Posebno ističu razliku u prosječnim godišnjim i mjesečnim izdvajanjima po zaposleniku, odnosno umirovljeniku. Prema njihovim izračunima, za jednog zaposlenog u javnim i državnim službama u 2027. godini planira se prosječno izdvojiti 36.800 eura godišnje, odnosno oko 3066 eura mjesečno.
Za jednog umirovljenika, s druge strane, predviđeno je svega 8960 eura godišnje ili oko 746 eura mjesečno. BUZ na temelju tih podataka zaključuje da prosječna mirovina doseže tek oko 24 posto prosječne bruto plaće zaposlenih u javnim i državnim službama.
Upozoravaju i na podatke o siromaštvu. Čak 39,4 posto osoba starijih od 65 godina živi u riziku od siromaštva, dok je među umirovljenicima taj udio 36,3 posto.
"Potpuno je legitimno pitati Vladu gdje je tu 'najviša razina socijalnog standarda' o kojoj govori ministar Ružić? Više milijardi u proračunu ne znači automatski više dostojanstva. Ako mirovine rastu sporije od plaća i troškova života, onda je jasno da siromaštvo postaje sve izraženije", poručuju iz BUZ-a.
BUZ kritizira formulu usklađivanja mirovina
Iz Bloka umirovljenici zajedno smatraju deplasiranim Vladino isticanje umirovljenika kao najvećih dobitnika proračuna za 2027. godinu. Pritom navode novu formulu usklađivanja mirovina, godišnji dodatak od sedam eura po godini staža i ukidanje poreza na mirovine.
Tvrde da se pritom zanemaruje šteta koju je postojeća formula za usklađivanje nanijela takozvanim radničkim mirovinama.
"Radničke" mirovine upravo su radi formule za usklađenje mirovina oštećene u prosjeku za 200 eura svaki mjesec", navode iz BUZ-a.
Ističu da je za više od pola milijuna umirovljenika koji primaju manje od 700 eura mirovine riječ o iznosu koji značajno utječe na svakodnevni život, odnosno na mogućnost podmirivanja troškova hrane, lijekova i režija.
Manje novca za inkluzivni dodatak
BUZ upozorava i na planirano smanjenje sredstava za inkluzivni dodatak u 2027. godini. Smatraju da to pokazuje kako to pravo sve više ostaje samo formalno, umjesto da bude stvarno dostupno onima kojima je potrebno.
Dodaju da brojni građani na rješenja čekaju mjesecima, a neki i dulje od godinu dana, dok ih mnogi, kako navode, uopće ne dočekaju.
Zbog toga u BUZ-u smatraju da se uspješnost proračunskih izdvajanja za mirovine ne bi trebala procjenjivati prema milijardama eura kojima se Vlada hvali u svojim prezentacijama, nego prema konkretnim učincima na život umirovljenika.
"Mirovinski sustav nije uspješan ako je gotovo pola umirovljenika siromašno"
U priopćenju kritiziraju i premijera Andreja Plenkovića i ministra Ružića, kao i predstavnike umirovljenika za koje tvrde da ih je izabrala sama Vlada.
"Plenković i Ružić, uz svesrdnu podršku 'predstavnika' umirovljenika koje su sami izabrali, mogu do mile volje pričati kako će državni proračun i u 2027. godini biti razvojan, socijalan i stabilan čime Vlada izražava zadovoljstvo, ali ako je gotovo pola umirovljenika siromašno, onda mirovinski sustav naprosto nije niti se uopće može govoriti o tome da je uspješan!", poručuju.
Na kraju pozivaju umirovljenike da ne dopuste da ih podjele među njihovim predstavnicima ili stranačka pripadnost spriječe u zajedničkoj borbi za bolji položaj.
"Umirovljenici moraju shvatiti da siromaštvo ne zna za stranačku pripadnost, niti to isto siromaštvo mari za podjele među umirovljeničkim predstavnicima", ističu.
Dodaju da će se BUZ nastaviti boriti za prava umirovljenika koji se sami ne mogu izboriti za dostojanstven život, dok za neke druge predstavnike tvrde da su zbog osobnih interesa izdali umirovljenike.
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