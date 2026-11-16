Vlada govori o milijardama, a umirovljenici jedva spajaju kraj s krajem

"Plenković i Ružić, uz svesrdnu podršku 'predstavnika' umirovljenika koje su sami izabrali, mogu do mile volje pričati kako će državni proračun i u 2027. godini biti razvojan, socijalan i stabilan čime Vlada izražava zadovoljstvo, ali ako je gotovo pola umirovljenika siromašno, onda mirovinski sustav naprosto nije niti se uopće može govoriti o tome da je uspješan!", poručuju.