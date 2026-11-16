zdravlje kože
Dijagnosticiran vam je ekcem? Dermatolozi savjetuju što prvo trebate učiniti
Dijagnoza ekcema može donijeti olakšanje jer napokon znate što uzrokuje svrbež, crvenilo i suhoću kože. No što učiniti nakon što saznate da imate ekcem i kako spriječiti pogoršanje simptoma?
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Ekcem je naziv za skupinu kožnih bolesti koje uzrokuju upalu, svrbež i suhoću kože. Iako ne postoji lijek koji bi ga trajno uklonio, pravilnom njegom i liječenjem simptomi se mogu držati pod kontrolom. Dermatolozi su za EatingWell izdvojili nekoliko važnih koraka.
Redovito hidratizirajte kožu
Kod osoba s ekcemom narušena je zaštitna barijera kože, zbog čega ona brže gubi vlagu i postaje osjetljivija na vanjske utjecaje.
Dermatolozi preporučuju gušće hidratantne kreme i masti, osobito one koje sadrže ceramide, glicerin ili vazelin. Treba ih nanositi najmanje dvaput dnevno, posebno nakon tuširanja, dok je koža još blago vlažna.
Preporučuje se i kraće tuširanje mlakom vodom te nježno sušenje kože bez trljanja ručnikom.
Izbjegavajte nadražujuće proizvode
Agresivni sapuni, parfimirana kozmetika, pilinzi i proizvodi s retinoidima mogu dodatno nadražiti kožu i pogoršati ekcem.
Prednost treba dati blagim proizvodima bez dodanih mirisa. Pozornost treba obratiti i na deterdžente te omekšivače jer njihovi ostaci na odjeći mogu izazvati iritaciju.
Nove proizvode najbolje je najprije isprobati na malom dijelu kože i pratiti reakciju.
Pratite što pogoršava simptome
Okidači ekcema razlikuju se od osobe do osobe. Među njima mogu biti hladnoća, suh zrak, znojenje, stres, određene tkanine i kozmetički proizvodi.
Dermatolozi savjetuju vođenje dnevnika simptoma u koji ćete bilježiti kada se pojavljuju promjene na koži i čemu ste prethodno bili izloženi. Tako ćete lakše prepoznati moguće uzroke pogoršanja.
Ne odgađajte liječenje
Pravilna njega kože nije uvijek dovoljna. Kod izraženijih simptoma dermatolog može propisati lijekove koji smanjuju upalu i pomažu kontrolirati bolest.
Posebno je važno obratiti pozornost na znakove infekcije, poput žućkastih krasta, gnojnih mjehurića, iscjetka, boli ili crvenila koje se širi. U takvim slučajevima potrebno je javiti se liječniku.
Ekcem može biti dugotrajan problem, ali odgovarajuća njega, izbjegavanje poznatih okidača i pravodobno liječenje mogu znatno ublažiti simptome.
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