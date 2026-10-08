NERVOZA NA TRŽIŠTIMA
Pad eura: Svi se pitaju prijeti li eurozoni nova dužnička kriza, evo što se događa
Euro je pao na najnižu razinu prema američkom dolaru u posljednjih 17 mjeseci, dok na financijskim tržištima raste zabrinutost zbog stanja francuskih javnih financija. Analitičari upozoravaju da bi problemi druge najveće ekonomije eurozone mogli postati širi europski problem.
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Euro se početkom tjedna spustio na oko 1,12 dolara, najnižu vrijednost od početka 2025. Od početka ove godine prema dolaru je oslabio oko pet posto.
Na pad europske valute utječe više čimbenika, od visokih cijena energenata i kretanja kamatnih stopa do očekivanja povezanih s američkim Federalnim rezervama. No posljednjih dana u središtu pozornosti našla se Francuska.
"Investitori se pripremaju za veći fiskalni rizik", kaže Ricardo Amaro iz Oxford Economicsa.
Francuski dug pod povećalom
Investitori posljednjih dana intenzivnije prodaju francuske državne obveznice, a prinos na desetogodišnje obveznice nakratko je dosegnuo pet posto. Time rastu troškovi zaduživanja Francuske, ali i nervoza na tržištima.
Francuska već godinama ima problema s javnim financijama. Od dolaska Emmanuela Macrona na vlast 2017. javni dug povećan je za više od bilijun eura i sada iznosi gotovo 118 posto BDP-a. Proračunski deficit godinama premašuje pet posto BDP-a.
Dio kapitala seli iz Francuske u Njemačku
Investitori zbog toga dio kapitala sele u sigurnije njemačke državne obveznice. Razlika između prinosa na francuske i njemačke desetogodišnje obveznice dosegnula je najvišu razinu od dužničke krize eurozone početkom prošlog desetljeća.
Takav razvoj događaja ponovno je otvorio pitanje hoće li Europska središnja banka morati intervenirati ako nervoza preraste u ozbiljniju tržišnu krizu.
Analitičar Deutsche Banka Jim Reid upozorio je da je prošlog tjedna u jednom trenutku postojala opasnost od "manje panike". Ipak, zasad nema suglasnosti da je riječ o početku nove europske dužničke krize, piše Deutsche Welle.
Slabiji euro mogao bi pogurati cijene
Dodatnu neizvjesnost stvara francuska politička situacija uoči predsjedničkih izbora 2027. Nacionalno okupljanje (RN) ima snažnu potporu, a dio investitora strahuje od mogućih promjena gospodarske politike nakon izbora.
Slabljenje eura moglo bi imati izravne posljedice i za građane.
Nafta, plin i brojne druge sirovine plaćaju se u dolarima, pa slabiji euro poskupljuje njihov uvoz i povećava troškove energije, proizvodnje i prijevoza. To bi moglo ponovno pojačati inflacijske pritiske.
Analitičari ipak upozoravaju da usporedbe s dužničkom krizom iz 2012. zasad mogu biti pretjerane. No ako iza slabljenja eura doista stoje sve veće sumnje u održivost francuskih javnih financija, problem više nije samo francuski.
"Slabost eura ne treba promatrati izolirano", upozorava Amaro. U tom slučaju, stanje francuskih financija postaje pitanje za cijelu eurozonu.
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