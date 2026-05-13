Magyareva vlada najavila uvođenje eura do 2030. Svi se pitaju je li to moguće

Budući mađarski premijer Peter Magyar želi do kraja desetljeća uvesti euro i obnoviti odnose s Bruxellesom nakon godina vladavine Viktora Orbana. Međutim, stručnjaci upozoravaju da će to biti teško zbog slabog gospodarstva, visokog deficita i kratkih rokova.
Magyarova stranka Tisza euro vidi kao simbol povratka Mađarske u glavni tok Europske unije. Vlada pritom traži od Bruxellesa odmrzavanje 17 milijardi eura europskih sredstava blokiranih zbog problema s vladavinom prava.
Iako oko 75 posto Mađara podržava uvođenje eura, mnogi smatraju da zemlja još nije spremna. Za ulazak u eurozonu Mađarska mora zadovoljiti kriterije iz Maastrichta koji se odnose na inflaciju, dug, deficit i stabilnost valute.
Analitičari upozoravaju da će za to biti potrebne mjere štednje, rezovi ili povećanje poreza, dok dio stručnjaka smatra da je rok do 2030. previše ambiciozan, javlja Deutsche Welle.
Oprez u Briselu
S druge strane, uvođenje eura moglo bi donijeti stabilnu valutu, nižu inflaciju i kamate te smanjiti troškove poslovanja i trgovine. Glavni nedostatak bio bi gubitak samostalne monetarne politike.
U Bruxellesu postoje i određene rezerve zbog dugogodišnjeg nepovjerenja prema Mađarskoj nakon Orbanove vladavine, ali dužnosnici EU-a europski zaokret nove vlade zasad pozdravljaju.
