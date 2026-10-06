Valentin Mabić
Hrvatski student iz Pariza za N1 o masovnim prosvjedima: "Postali su nasilni. Neće stati dok ne pobijede"
Gost naše Marinele Ruškovački u Pregledu dana bio je Valentin Mabić, student Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, trenutačno na razmjeni u Francuskoj. Govorili su o srednjoškolskim i studentskim prosvjedima koji haraju državom posljednjih nekoliko dana.
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Učenici, nastavnici i roditelji su izašli na ulice gradova diljem Francuske, dok su prosvjednici blokirali stotine škola. Organizatori govore da se okupilo oko 260.000 ljudi, službene procjene su na brojci od oko 100.000.
"Pariz izgleda dobro, izuzev određenih dijelova zahvaćenih prosvjedom. Trenutno se nalazim na Trgu Nacije u Parizu, tu je središte prosvjeda koji su prije sat i pol vremena postali nasilni i intenzivni", kaže nam Valentin Mabić iz Pariza.
Opisao je kako studenti podržavaju srednjoškolce, ali da su u međuvremenu iznijeli i vlastite zahtjeve.
"Studenti podržavaju srednjoškolce, ali imaju i vlastite zahtjeve. I jedni i drugi traže povećanu potrošnju na obrazovanje, imaju konkretne zahtjeve oko cijena upisa, menze, smještaja i slično. Kažu da neće prestati s prosvjedovanjem dok ne ostvare pobjedu", dodaje.
Kaže da će studenti u blokadi ostati najmanje do kraja tjedna.
"Studenti su najavili blokade najmanje do kraja tjedna. Nedavno se na Trgu pojavio načelnik ovog okruga Pariza, ali prosvjednici su ga otjerali. Traže da dođe sam Emmanuel Macron", kaže nam Valentin.
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