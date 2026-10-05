n1 studio uživo
Mirko Galić: Francuska prolazi jedno od najdramatičnijih razdoblja u posljednje vrijeme
N1 Info
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05. lis. 2026. 15:22
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Francuska se suočava s pobunom koja je počela među srednjoškolcima, ali sve više prerasta u šire socijalno i političko nezadovoljstvo, ocijenio je nekadašnji hrvatski veleposlanik u Francuskoj Mirko Galić, gostujući kod Hanan Nanić u Studiju uživo N1 televizije. On smatra da je vlast pogoršala krizu, a ključno je pitanje može li Emmanuel Macron pronaći način da smiri mlade i spriječi daljnje širenje bunta.
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