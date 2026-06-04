Ivanković: Potrošili smo devet milijardi eura, a ključno pitanje je jesu li postignuti željeni efekti

"Činilo se 2024. kao da se inflacija smiruje, a onda se pokazalo krajem te godine i početkom 2025. da hrvatska inflacija ima specifikum. Bila je teorija da je euro uzrok, to se može anegdotalno dokazivati. Sad Bugarska ima najveću inflaciju, a upravo su uveli euro, iako su im svi govorili da to ne čine i vide kako je Hrvatska zbog toga prošla. To ne znači da je euro samo po sebi uzrok, nego ako pumpate priču da će euro izazvati inflaciju, stvate prostor onima koji upravljaju cijenama i koji će iskoristi svoju priliku. Inlflacija nekom koristi, a nekoga jako oštećuje. Ljudi se osjećaju izrazito oštećenima i osjećaju nepravdu. Pravednost bi trebala biti više u fokusu kad je riječ o inflaciji", upozorava ekonomist Ivanković.