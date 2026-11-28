OVO MOŽDA NISTE ZNALI
Robert Pattinson sve je samo ne tipična holivudska zvijezda: Evo i zašto
Robert Pattinson široj je publici postao poznat 2005. godine zahvaljujući filmu "Harry Potter i Plameni pehar", dok mu je međunarodnu popularnost donijela uloga vampira Edwarda Cullena u filmskoj sagi "Sumrak".
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Nakon završetka franšize posvetio se zahtjevnijim ulogama u nezavisnim filmovima, među kojima se ističu "Good Time" i "Svjetionik", a velikim holivudskim produkcijama vratio se filmovima "Tenet" i "Batman".
Kako piše tportal, o popularnom glumcu postoje brojne manje poznate zanimljivosti.
Neobične poslovne ambicije
Pattinson je svojedobno razmatrao pokretanje proizvodnje tjestenine koja bi se mogla jesti rukama. Svoju je ideju 2020. godine pokušao predstaviti tijekom intervjua za GQ, no eksperiment je završio iskrenjem u mikrovalnoj pećnici.
Na početku glumačke karijere na audicijama se predstavljao kao Amerikanac kako bi izbjegao sumnje u vjerodostojnost svojeg američkog naglaska.
Izmišlja anegdote i bavi se glazbom
Glumac je priznao da je tijekom intervjua iz nervoze ili dosade znao izmišljati priče.
Osim glume, posvećen je i glazbi. Svira gitaru i klavir, a snimio je i vlastite pjesme koje još nije objavio.
Neobične izjave i život prije slave
Pattinson je nekoć tvrdio da mu tijelo miriše poput voštanih bojica, a tijekom priprema za Batmana isprobavao je maske svojih prethodnika.
Nakon rođenja kćeri koju je 2024. dobio sa Suki Waterhouse počeo je razumijevati zašto je njegova majka govorila o posebnom mirisu beba.
Prije nego što se počeo baviti manekenstvom i glumom, Pattinson je zarađivao raznoseći novine u Londonu.
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