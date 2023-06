Pogledajte koliko košta odmor kod glavnih konkurenata Hrvatske

Podijeli :

Porasle su cijene all-inclusive paketa za ljetovanje na popularnim mediteranskim destinacijama poput Mallorce ili Krete. Prosječna cijena jednotjednog ljetovanja s osiguranim smještajem i obrocima na Mallorci skočila je za 21 posto, a cijene za Tenerife porasle su za više od 22 posto, pokazuju podaci stranice za usporedbu cijena TravelSupermarket.

Kreta je 25 posto skuplja nego prošle godine, piše BBC. Ukupno gledajući, najpopularnije destinacije poput Španjolske, Turske, Grčke, Portugala i Cipra poskupile su za gotovo 12 posto.

Skočile su i cijene za zemlje izvan europskog Mediterana. Tjedan dana u Maroku 27 posto je skuplji nego lani, a u Bugarskoj 13 posto.

Stranica TravelSupermarket izračunava prosjek cijena, koristeći rezultate pretrage za ljetovanja na danim destinacijama. To pokazuje generalni trend, no točne cijene, naravno, ovise o lokaciji i vremenu rezervacije.

Prosjek za top pet najpopularnijih destinacija za britanske turiste porastao je za 11.9 posto u odnosu na prošlu godinu, no među određenim zemljama primjetne su varijacije. Prosječna cijena all-inclusive paketa najbrže je porasla u Španjolskoj – gotovo za 15 posto, dok je u Portugalu porasla za tek 5 posto.

U usporedbi s godinama prije pandemije, prosječna cijena u najpopularnijih pet destinacija porasla je za preko 30 posto, što je daleko iznad stop inflacije od 2019. do danas.

Sandra Ollerton, voditeljica centra za putovanja u britanskom Lancashireu, kaže da je potražnja svejedno visoka, no dodaje da neki ljudi skraćuju ljetovanja kako bi uštedjeli ili pronalaze druge načine za “pametnija putovanja.”

Najčešći trik turista je čekanje do zadnjeg trena kako bi možda cijene pale, no to možda ove godine neće upaliti, kaže Richard Singer, izvršni direktor TravelSupermarketa.

“Malo je vjerojatno da će cijene značajno pasti ovog ljeta,” kaže on, jer je potražnja još uvijek veća od ponude bez obzira na više cijene. “Cijene za sljedeću godinu bit će slične ovogodišnjima.”

Ipak, postoji jedan trošak koji je pao: iznajmljivanje automobila. Nakon prošlogodišnjeg porasta cijena dok su se operatori pokušavali oporaviti od pandemijske krize, ovog kolovoza je iznajmljivanje automobila jeftinije. Na primjer, prosječne dnevne cijene najma automobila u Hrvatskoj, Italiji i Španjolskoj pale su za više od 40 posto.

