Rad na ekstremnim temperaturama može biti opasan: Hoće li ga Hrvatska zabraniti?

Sunce prži – no ne mogu ga izbjeći. Građevinski radnici nemaju mnogo izbora: raditi se, kažu, mora bio toplinski val ili ne. Pronašli su, kažu, načine da si olakšaju, a poslodavci ovih radnika u Splitu kažu imaju razumjevanja.

Nitko nam ne brani da se sklonimo kada se umorimo, odemo u hlad, umijemo se, malo odmorimo. A radimo od 6 ujutro do podne, malo izbjegavamo udarne temperature i onda na domor.

I baš su to neke od smjernica koje je Europska unija i Ministarstvo rada spustila poslodavcima za rad na otvorenom po vrućinama. Rad ljeti vani nikada nije bio jednostavan, a s klimatskim promjenama i ekstremnim temperaturama još je teži, ali i opasniji.

“Ako dugo borave na suncu, već samo lokalno zagrijavanje na području tjemena vrlo brzo može dovesti do sunčanice, lokalno u području zatiljka u uvjetima ovako visoke temperature, dolazi do vazofilitacije i to sve skupa može dovesti do jednog opasnog stanja”, kazala je Inga Vučica iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije.

Sindikat građevine želi preporuke o skraćivanju ili reorganizaciji radnog vremena, čestim pauzama, dostupnosti vode i zaštitne opreme ugraditi u Zakon. Ali i definirati maximalnu dopuštenu temperaturu za rad na gradilištima.

“Možda izregulirati da se iznad nekih određenih temperatura, vrućina da se zabrani rad, to nam je poznato iz nekih drugih zemalja zapadne Europe i tako da odredimo je li to 32 ili 35 stupnjeva, ali da se na neki način zabrani rad”, kazala je Jasenka Vukušić iz Sindikata građevine.

Europski sindikati u sličnim su akcijama i inicijativama – a u Ministarstvu rada kažu smjernice koje postoje su obvezujuće i poslodavci ih se moraju držati inače im prijete kazne – ali ne djeluju naročito niti zainteresirani za određivanje maksimalne dopuštene temperature.

“Republika Hrvatska, kao ni mnoge članice EU-a, nema tu gornju granicu. Jedino gdje smo našli to jest Crna Gora gdje su propisali 36 stupnjeva, makar to poteže sa sobom druga pitanja. Rado bi saznao od kolega iz Crne Gore na koji način oni imaju odgovore na ta pitanja. Kažem vam, postoje određena zanimanja kojima su visoke temperature cijele godine”, navodi Dražen Opalić, ravnatelj uprave za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada.

Ministarstvo je spremno ipak sve razjasniti Sindikatima, a Hrvatska udruga poslodavaca svjesna je da će prije ili kasnije prilagodba klimatskim promjenama biti potrebna: donijele bi im veće troškove, no spremni su razgovarati o modelima.

