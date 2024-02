Šef sindikata Uljanika otkriva koliko dugo nisu primili plaću, ali i skriveni plan nekih kupaca

Podijeli :

Šef novog sindikata u Uljaniku Boris Cerovac javio se iz Pule u Newsroom kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim se osvrnuo na situaciju oko pokušaja prodaje tvrtke, odnosno spašavanja brodogradilišta od stečaja.

Ministar gospodarstva Damir Habijan najavio je novo dubinsko snimanje, novi data room, novo razgledavanje potencijalnih partnera za Uljanik, ali Cerovac ne vidi optimizam u tim najavama.

“Ako ne uzmemo u obzir da smo prije 18 mjeseci donijeli odluku o pokreatnju prodaje Uljanika i ako ne uzmemo u obzir da smo mi danas već 94. dan u blokadi, to bi lijepo izgledalo.”

Sindikat uputio otvoreno pismo ministarstvima: Uljanik su doveli u bezizlaznu situaciju

“Ali kad uzmemo sve to u obzir, to je za nas opet ista priča koja je bila do sada. Nema nikakvog pomaka ka našem rješenju. Jedino rješenje bi bilo da je netko donio odluku, a to je većinski vlasnik, a to je država, da se ide rješavati pitanje odblokiranja računa, da se ide rješavati nastavak proizvodnje, onda bismo mogli dalje razgovarati”, dodaje.

Prodavati firmu koja je u blokadi je igra koja ne vodi dobrom rješenju, smatra Cerovac.

Nezadovoljni su i radnici, koji već dva mjeseca nisu primili plaću, ističe Cerovac.

“Radnici Uljanika, njih 230, još uvijek su tu, ali oni su jako nezadovoljni i svoje nezadovoljstvo su danas pokazali u Pazinu gdje se okupilo preko 20 radnika koji su željeli poslati poruku da je dosta više i da se treba naći rješenje. Ovi ljudi mogu čekati još neko vrijeme, ali morate uzeti u obzir da su jednom doživjeli da devet mjeseci nisu dobivali plaću.”

Preokret u zadnji trenutak: Već donijeli odluku o prodaji Uljanika, a onda su se pojavili Slovenci i Rumunji

Cerovac poručuje kako trenutno imaju neke poslove koje bi trebalo dovršiti i kako postoje novi ugovori koji bi se mogli sklopiti kad ne bi bilo blokade.

“Ima i drugih koji bi bili spremni sklopiti nove ugovore, ali treba riješiti pitanje financiranja da bi nastavili proizvodnju.”

Previše je neozbiljnih kupaca, smatra Cerovac.

Imam blagi osjećaj da oni koji nisu ozbiljni kupci njima je cilj da ova firma propadne i da kupuju na stečaju, a oni koji su ozbiljni ti traže razgovore s ministarstvom gospodarstva ili financija kako bi čuli njihov stav, odnosno što bi u budućnosti značilo kada bi ušli u ovu firmu, da nema iznenađenja kada otkupe. Oni koji su ozbiljni žele razgovore s ministarstvom, a neozbiljni daju ponude.”

Tko je odgovoran?

“Od kad je krenula prodaja Uljanika izmijenila su se četiri ministra. Koga prozvati? Ne mogu ja sada odvojiti nekog ministra posebno. Pitanje je je li ministarstvo spremno rješavati pitanje brodogradnje ili nas pušta da se mi sami urušavamo. Pa će na kraju reći za to su krivi radnici, uprave… Ali treba imati na umu da upravo ministarstvo ima svoje predstavnike u Nadzornom odboru i da oni kroz Nadzorni odbor mogu mijenjati upravu. Neka je mijenjaju, neka postave osobu koja zna voditi, ali bojim se da oni to ne žele da ne ispadne da su oni odgovorni.”

