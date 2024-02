Kekin otkrila kada bi Plenković mogao raspisati izbore: “On ne preza ni od čega”

Podijeli :

Ivana Kekin iz Možemo bila je gošća Newsrooma kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je komentirala političke aktualnosti.

“Sve što je bilo 2015. trebali su rješavati oni koji su tu bili te godine. Ta je priča završena, njega je izabrao Hrvatski sabor. Ta procedura je gotova. Tko je imao ta saznanja 2015., tad je trebao reagirati”, rekao je danas premijer Andrej Plenković komentirajući Ivana Turudića. Ivana Kekin komentirala je današnje izjave premijera Plenkovića.

“Premijer mi je djelovao manje kontrolirano nego što je to uobičajeno u svojim govorima. A njegovi odgovori kada dođe do Turudića prelaze sve granice onoga što bismo mogli nazvati pristojnim rezoniranjem, on sluđuje građane, pravi ih ludima”, kazala je.

“Premijer tvrdi da i dalje nema problema. Ja želim da se nakon izbora, a želim da budu što prije, dogovorimo da u zemlji, koja je zemlja Europske unije, ne može biti glavni državni odvjetnik osoba koja na televiziji osam puta laže. Mislim da je to pravi put da krenemo u oporavak ove zemlje”, dodala je.

Kekin je odgovorila na pitanje hoće li izbori biti odgođeni do najduljeg mogućeg roka.

“Sve je moguće, toliko sam puta u Plenkovićevom mandatu čula od ljudi da su rekli nema šanse da se to dogodi, nema šanse da ga postave za glavnog državnog odvjetnika, a Plenković ne preza ni od čega. Sigurna sam da je u stanju staviti izbore usred ljeta, staviti ih u prvu nedjelju u kolovozu kako bi smanjio izlaznost i tako sebi povećao šansu”, objasnila je Kekin.

Ovo su suradnici Nine Obuljen Koržinek zbog kojih je europsko tužiteljstvo danas upalo u Ministarstvo kulture Plenković o upadu u Ministarstvo kulture: Tek ćemo vidjeti je li nadležan europski tužitelj ili DORH

Podsjetimo današnje pretrage Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu u Ministarstvu kulture i medija povezane s Davorom Trupkovićem, nekadašnjim glavnim konzervatorom, te Krešimirom Račićem, načelnikom Sektora za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj. Obojicu ih se provjerava zbog sumnji u plaćanje napuhanih faktura Geodetskog fakulteta i tvrtki bliskih njegovim nekadašnjim čelnim ljudima za 3D skeniranje zgrada uništenih u potresu.

“HDZ-ovci se s premijerom na čelu nadaju da građani ne prate ovo i ne koncentriraju se. Jednadžba je izrazito jednostavna, imamo izglasanog budućeg glavnog državnog odvjetnika koji je sam rekao da nam ne treba EPPO, koji je već pokazao da je slučajeve koje je DORH držao u ladicama izvukao na svjetlo dana gdje su se krali novci iz europskih fondova. EPPO ulazi u Ministarstvo ministrice koju naziva suhim zlatom, a budući glavni državni odvjetnik je bio dio radne skupine koja je pisala lex AP koji će ubuduće spriječiti da ovakvi slučajevi dođu do očiju javnosti i to je ta jednadžba. Očito je da je Turudić postavljen kako bi štitio svoje dečke”, rekla je Ivana Kekin.

