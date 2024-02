U Njemačkoj žele ukinuti “mirovinu sa 63 godine”, ali uz posebno pravilo

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Dani takozvane "mirovine sa 63" vjerojatno su odbrojani. Sve više političara i ekonomista u Njemačkoj zalažu se za ukidanje prijevremenog umirovljenja. Ministar financija također se slaže s ovom odlukom, pišu njemački mediji.

“Odlazak u mirovinu sa 63 godine” je kontroverzna tema. Njemačko gospodarstvo se bori pronaći svakog pojedinog radnika dok s druge strane stotine tisuća ljudi svake godine odlazi u prijevremenu mirovinu.

Već 10 godina mirovine sjedaju na račune, ali nekima još donose poštari. Evo koliko ih je…

Od 2014. godine osobe koje su u zakonskom mirovinskom osiguranju 45 godina imaju mogućnost otići u ranije mirovine bez odbitka – što mnogi i čine. Ali, to ne samo da opterećuje tvrtke, koje zbog toga moraju izgubiti dobre radnike, već i mirovinske fondove, piše Fenix magazin.

Sukladno tome, rasprava o ukidanju ove uredbe postaje sve žešća.

Na to, uz ekonomiste, pozivaju i predsjednik poslodavaca Rainer Dulger te premijer savezne zemlje Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Zeleni). Stranka FDP sada to također javno zahtijeva, čak i ako se to protivi željama koalicijskog partnera SPD-a.

Pozadina je spor oko pitanja kako se rasteretiti poduzeća u Njemačkoj, pišu njemački mediji. FDP bi želio smanjiti poreze, ali to bi onda moralo dovesti do daljnjih rezova u državnom proračunu.

Lindner i FDP smatraju da odlazak u mirovinu sa 63 godine više nije primjeren

Političar FDP-a Otto Fricke, rekao je u intervjuu za njemačke medije da će sve stavke u proračunu morati biti ponovno procijenjene kako bi se omogućile porezne olakšice za tvrtke u budućnosti, navode njemački mediji. “Onda morate reći bez kojih stvari možete? A onda pogledajte gdje su socijalna davanja usklađena s potrebnim. Gdje je zapravo potreba”, objašnjava.

Umirovljeni branitelj zaposlio se da može kupiti lijekove: “Nakon što bih sve poplaćao, ostalo bi mi 80 eura mjesečno” Pogledajte u kojim se europskim zemljama najranije može u mirovinu, a gdje treba najdulje raditi

Fricke je kao primjer naveo mirovinu u 63. Stav FDP-a je da to više nije potrebno. “Ali to ne znači da oni koji imaju posebno teške poslove nemaju poseban tretman”, kaže Fricke. Nejasno je što Fricke misli koji bi se teški poslovi podrazumijevali za ranije umirovljenje.

Ministar financija Christian Lindner (FDP) također se slaže s njim. Kritizirao je paradoksalnu činjenicu da je visokokvalificiranim ljudima dopušteno prijevremeno umirovljenje iako i dalje mogli nastaviti raditi.

“Moramo produžiti radni vijek”, rekao je Lindner. Lindner i njegov FDP jasno se pozicioniraju protiv svojih koalicijskih partnera, SPD-a i Zelenih koji uglavnom podržavaju umirovljenje sa 63 godine.

Porastao broj zahtjeva za mirovinu bez odbitka

Ministar rada i socijalne skrbi Hubertus Heil (SPD) je u siječnju jasno dao do znanja da dok je on na vlasti neće doći kraj prijevremenom umirovljenju.

Koliko će vam se povećati mirovina ako produžite radni vijek?

“Sa 63 godine više nema mirovine, dob za ulazak u mirovinu za one koji su posebno dugo bili osigurani je preko 64 godine i porast će na 65 godina”, rekao je. “Svatko tko ima 45 godina radnog staža ima pravo otići u raniju mirovinu bez odbitka”, rekao je Heil.

Lani je rekordno porastao broj zahtjeva za mirovinu bez odbitka nakon 45 godina rada. Kako su krajem listopada izvijestile novine Bild, pozivajući se na njemačko mirovinsko osiguranje, do kraja rujna 2023. već je bilo dobrih 245.000 zahtjeva za neoporezivu mirovinu od 63 godine – oko 17 posto više u isto vrijeme lani, piše Fenix.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo su četiri najveća predmeta koja čekaju Turudića Nakon izbora Turudića za šefa DORH-a stručnjak za N1 objasnio može li se sigurnosna provjera lažirati