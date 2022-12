Podijeli :

Izvor: N1/Zoran Pehar

Iako su cijene nafte i naftnih derivata pale na gotovo istu razinu kao prije krize, Vlada je i dalje ustrajna u kontroliranju marža malih distributera goriva. Iz Udruge malih distributera upozoravaju na to da se ugrožava 1000 radnih mjesta, a Vladu optužuju da im je ukrala Božić. Gost Newsrooma je predsjednik udruge Armando Miljavac.

Miljavac je objasnio zašto su prozvali Vladu da im je ukrala Božić: “S obzirom da je došlo do znatnog smanjenja cijena goriva na svjetskim tržištima, očekivali smo da će se normalna politika cijena vratiti na hrvatsko tržište. Svi smo čekali taj pad, pa da Vlada donese uredbe koje će biti u skladu sa mogučnošću da mi radimo normalno i imamo minimalan dohodak za servisiranje naših potreba.”

Na pitanje o poslovnim rezultatima koje postižu u ovakvoj situaciji, Miljavac odgovara: “Naše računice su jednostavne. Imamo bilance koje su u velikim problemima. Mi smo u izuzetno teškoj situaciji. Ministarstvo gospodarstva je resor koji bi trebao voditi računa o svim segmentima poslovanja pa tako i o distribuciji motornih goriva. Očekivali smo da će doći do nekakvih pomaka sa smanjivanjem cijena na svjetskom tržištu, da će doći i do pozitivnijih marži za nas. Međutim, mi radimo s gubitcima, čekamo kao prosjaci da nam HBOR dodijeli neka sredstva koja isto moramo vratiti. To nije nešto što je poklonjeno, mi to moramo vratiti.” Ali Miljavac naglašava da iz ovakvog poslovanja to nije moguće napraviti.

Predsjednik udruge malih distributera goriva kaže da već 14 mjeseci posluju s gubitcima. “Već 14 mjeseci su Vladine mjere na snazi. 90 posto ovog vremena smo radili sa čistim gubitkom. Dakle, to je strašno. Mi nemamo više u što vjerovati. Da možda cijena goriva bude besplatna, mi dobijemo maržu da smo na nuli.”

Ističe da ove probleme imaju i veliki distributeri, ali oni imaju drugačije financijsko zaleđe pa lakše prebrode ovu situaciju na tržištu. “Mi se borimo, ali ako ovako nastavi, mi ćemo morati početi zatvarati, iako je to vrlo bolno. Onda znači da firme idu u stečaj i da će nestati sve ono što smo stvarali”, govori Miljavac.

VEZANE VIJESTI Ministar Filipović potvrdio: Od utorka osjetno jeftinije gorivo Grbin: Vladine mjere oko cijene goriva nisu dovoljne

Zaključuje da bi im Vlada pomogla najbolje kroz sljedeći potez: “Treba jednostavno da se to gorivo prodaje po takvoj cijeni da i distibuterima ostaje onaj dio koji ih pripada da bi mogli normalno preživjeti. Vlada se ne želi odreći ni PDV-a ni trošarina. Sav teret smanjenja cijene goriva snose zapravo samo distributeri.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.