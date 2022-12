Ministar Filipović potvrdio: Od utorka osjetno jeftinije gorivo

Podijeli :

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović potvrdio je u petak da će od utorka doći do značajnog pojeftinjenja goriva.

“Kada se uzme obzir trgovanje benzinom i dizelom na tržištu Mediterana protekla dva tjedna, doći će do osjetnog smanjenja cijena i benzina i dizela i plavog dizela. Znači, od utorka će naši građani imati povoljnije cijene goriva”, izjavio je Filipović nakon sjednice Vlade.

Rekao je da još ne može iznositi konkretne brojke “zato jer se i danas isto tako trguje”, no, kada bi se isključio današnji dan, dizel bi pojeftinio za 72 lipe po litri, plavi dizel za 71 lipu, a 96 ili 97 lipa bi bila manja cijena litre benzina, otkrio je Filipović.

“Vidjet ćemo što će biti nakon današnjeg trgovanja, no u svakom slučaju dobre su vijesti”, izjavio je.

Podsjetimo, prema posljednjoj Vladinoj uredbi koja je na snagu stupila 6. prosinca i koja se odnosi na dvotjedno razdoblje, osnovni benzin eurosuper 95 prodaje se za najviše 10,60 kuna po litri, eurodizel za 11,59 kuna, a plavi dizel za 7,95 kuna po litri.

Ustavna tužba zbog utvrđivanja najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade našlo se i davanje odgovora Ustavnom sudu oko prijedloga pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, pa su novinari Filipovića pitali tko je i s koje osnove podnio ustavnu tužbu.

Otkrio je da je riječ o Udruzi malih distributera goriva.

“Oni su naravno nezadovoljni time što smo mi smanjili marže. Međutim, sve što mi radimo u kontekstu cijena goriva je u cilju da naši građani i poduzetnici što lakše prođu kroz ovu krizu”, izjavio je Filipović.

Podsjetio je da je cijena litre dizela i benzina za oko dvije kune niža zbog Vladinih intervencija. “Njima se to ne sviđa, no međutim mi radimo sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima kako bi štitili naše građane i to ćemo raditi i dalje”, poručio je Filipović.

U utorak u Bruxellesu ministri energetike Europske unije nisu uspjeli postići konačni dogovor o ograničenju cijena prirodnog plina na cijelom teritoriju Unije, a novi izvanredni sastanak je sazvan za ponedjeljak, 19. prosinca.

FIlipović očekuje da će se tada postići dogovor o “razumnoj cijeni”, kako bi se poslala poruka svim špekulantima na tržištu da su građani i poduzetnici na prvom mjestu.

Trenutna cijena po megavatsatu je oko 140 eura, a Filipović se nada, što je stav i još nekih zemalja, da će gornja granica cijene plina biti što niža.

Tako, gledano u smjeru kompromisa, prihvatljiva cijena po Filipoviću bila bi u rasponu od 150 do 180 eura. “Njemačka primjerice inzistira da to bude iznad 220 eura. Prema tome, važno je pronaći kompromis i poslati poruku tržištu što je neka razumna cijena”, rekao je Filipović.