NOVO POGLAVLJE
Uljanik prodan Turcima: Najavili povratak u vrh europske brodogradnje
Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela Uljanik brodogradnje 1856 turskom brodogradilištu Kuzey Star Shipyard potpisan je u srijedu, a vrijedan je nešto više od 12 milijuna eura i odnosi se na četiri poslovna udjela odnosno 97,13 posto temeljnog kapitala pulske kompanije.
Ugovor su u Ministarstvu gospodarstva potpisali ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju Milan Plećaš i predsjednik Uprave Kuzey Star Shipyard, Tuncay Imral.
Potpisivanju je nazočila veleposlanica Republike Turske u Republici Hrvatskoj Nurdan Erpulat Altuntaş.
Investitor se obvezao nastaviti brodogradnju u Puli
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se turski investitor obvezao nastaviti brodogradnju u Puli. Naveo je kako je Centar za restrukturiranje i prodaju prihvatio ponudu turskog brodogradilišta jer je bila najveća.
"Uz kupoprodajnu cijenu postavljen je i uvjet očuvanja brodograđevne djelatnosti na cijelom pomorskom dobru obuhvaćenom koncesijom", rekao je ministar, dodavši da je cijeli proces kupoprodaje bio transparentan te da su se kupci obvezali zadržati brodogradnju, remont plovila i sve povezane djelatnosti.
Šušnjar najavljuje novu renesansu hrvatske brodogradnje
Šušnjar smatra da će potpisivanjem ugovora započeti nova renesansa hrvatske brodogradnje. Rekao je i da je privatizacijom 3. maja, a sada i Uljanika, država dobila nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost i koji će očuvati radna mjesta.
Istaknuo je da je riječ o novom zamahu za ukupno hrvatsko gospodarstvo, koji će se, nada se, povećavati i razvijati iz godine u godinu.
"Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta pridonositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna", naglasio je Šušnjar.
Turci žele Uljanik vratiti među vodeća europska brodogradilišta
Predsjednik Uprave Kuzey Star Shipyard Tuncay Imral istaknuo je da ta tvrtka ulazi u kompaniju sa 170 godina dugom tradicijom, koju namjerava očuvati.
Rekao je da je Uljanik važan dio hrvatske pomorske baštine te dodao da duboko poštuje inženjersko znanje njegovih djelatnika i stručnost njihova rada.
Najavio je da će Uljanik vratiti među najmodernija, najkonkurentnija i najbolja brodogradilišta u Europi.
U planu hibridni i ekološki prihvatljivi brodovi
Viziju obnove pulskog brodogradilišta turski investitor temelji na prijenosu tehnologije, dinamičnom kadru i upravljanju talentima, održivosti i zelenoj tranziciji te snažnom rastu na globalnom tržištu.
"Posebnu pozornost posvetit ćemo i razvoju te realizaciji projekata nove generacije hibridnih i ekološki prihvatljivih brodova u Uljaniku", rekao je Imral, dodavši da je cilj omogućiti Uljaniku rad punim kapacitetom.
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