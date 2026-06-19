Prodaje se Uljanik: Evo za koliko i što se traži od zainteresiranih kupaca

„Ova objava je logički slijed nakon odluke Vlade iz 2024. godine. Smatram da bi, u vremenima u kojima se svijet mijenja, trebalo razmisliti o promjeni ove odluke, jer mislim da su projekti koji slijede bitni za Hrvatsku. U ovom trenutku nezahvalno je komentirati kakav će biti ishod javnog poziva, čekamo da vidimo hoće li biti zainteresiranih i hoće li se mijenjati odluka”, rekao je Samir Hadžić, direktor Uljanik Brodogradnje 1856.