Velika zainteresiranost građana za upis trezorskih zapisa

Podijeli :

Pixabay / ilustracija

Financijska agencija (Fina) izvijestila je da je odaziv građana za upis trezoraca "očekivano velik", podsjetivši da je upis moguće obaviti u svih 170 Fininih poslovnica diljem Hrvatske.

“Odaziv građana za upis trezorskih zapisa Ministarstva financija u poslovnicama Fine je očekivano velik. Tijekom dana moglo se zamijetiti da je zainteresiranost velika i u svim većim gradovima, međutim i na cijelom teritoriju RH. Fina je osigurala organizacijske uvjete kako ne bi dolazilo do eventualnih stvaranja redova, a upis je moguće obaviti u svih 170 poslovnica Fine. Također smo organizirali proces na način da ulagatelji brzo i jednostavno mogu upisati ponudu za trezorskim zapisima”, stoji u odgovoru Fine na upit Hine.

Pritom, iz Fine nisu konkretno naveli koliko je građana i u kojoj ukupnoj vrijednosti dosad upisalo trezorske zapise.

Građani od danas pa u idućih tjedan dana mogu uložiti u državne trezorske zapise, a po jednom trezorcu, budu li ga držali do dospijeća, to jest do 21. studenoga iduće godine, mogu zaraditi 36,05 eura.

Ciljani nominalni iznos izdanja “narodnih” trezoraca je 440 milijuna eura, a pravo kupnje u prvom krugu imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj.

Građani od danas mogu uložiti u državne trezorce. Na 964 uložena eura garantirana zarada je 36

Drugi krug upisa, namijenjen institucionalnim ulagačima, bit će otvoren 21. studenoga, od 9 do 11 sati.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 23. studenoga ove godine, dospijeće je 21. studenoga 2024. godine, to jest 364 dana od izdanja, a godišnja stopa prinosa iznosi 3,75 posto.

Minimalno se po ulagatelju može upisati tisuću eura trezoraca. To je nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa koji će građani dobiti po dospijeću.

No, za razliku od “narodnih” obveznica, kada se upisivao nominalni iznos i dobivala kuponska kamatna stopa, trezorci se kupuju uz popust, po cijeni od 963,95 eura za jedan zapis, a po dospijeću građani će dobiti 1.000 eura za jedan zapis.

Pritom jedan ulagatelj može podnijeti samo jednu ponudu za upis trezoraca, no nije ograničen broj trezorskih zapisa koje može upisati.

Zainteresirani ulagatelji u prvom krugu trezorske zapise mogu upisati putem mreže poslovnica Fine, sa sobom moraju ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, a jedan od podataka koji moraju imati “pri ruci” je i onaj o broju računa u poslovnoj banci.

Trezorski zapisi upisuju se kroz popunjavanje, potpisivanje i prihvaćanje potvrde u Fini, a po njenom potpisivanju građani će odmah biti informirani i o načinu na koji trebaju izvršiti valjanu uplatu upisanih trezorskih zapisa.

Krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu je 20. studenoga, s kojim uplata mora biti provedena i proknjižena.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čačić o prometnoj nesreći: Ne može se Banožićeva situacija uspoređivati s mojom Važno upozorenje za sve korisnike Gmaila: Od 1. prosinca kreće velika čistka!