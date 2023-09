Vlada odlučila: Od sutra skuplje gorivo

Podijeli :

Vlada je na telefonskoj sjednici uredbom utvrdila najviše maloprodajne cijene naftnih derivata za sljedeća dva tjedna pa će tako od utorka benzinsko gorivo poskupjeti za četiri centa po litri, a dizelsko za sedam centi, te će cijena osnovnog benzina i dizela biti ista i iznositi 1,62 eura (12,21 kunu) po litri.

I plavi će dizel poskupjeti za sedam centi te će od sutra njegova cijena biti 1,08 eura po litri (8,14 kuna). Od sutra će cijena UNP-a za spremnike i boce biti viša za pet centri – UNP za spremnike stajat će 1,24 eura po kilogramu (9,34 kune), a UNP za boce 1,80 eura po kilogramu (13,56 kuna).

Poskupljuje gorivo

Iz Vlade u priopćenju navode kako bi, da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve uredbe, cijena benzinskog goriva iznosila 1,74 eura po litri (13,11 kuna), a za dizelsko gorivo 1,78 eura (13,41 kunu).

Bez mjera Vlade, plavi dizel stajao bi 1,17 eura po litri (8,82 kune), dok bi UNP za spremnike stajao 1,48 eura po kilogramu (11,15 kuna), a UNP za boce 2,11 eura po kilogramu (15,90 kuna).

Vlada je, kako se navodi u priopćenju, donijela i uredbu o izmjeni uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojom se snižavaju trošarine za najprodavaniji bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo. Tako će u razdoblju od 26. rujna do 9. listopada ove godine trošarina za bezolovni motorni benzin biti smanjena za 56,31 eura na tisuću litara, a za 23,13 eura na tisuću litara dizelskog goriva, odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.

Od ponoći poskupljuje gorivo

Vlada je, kako se podsjeća u priopćenju, radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u dvanaest navrata.

Snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo za spomenuto razdoblje nastavlja se obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine.

Iz Vlade su u priopćenju izvijestili i da je Vlada uputila Hrvatskom saboru mišljenje na Izvješće glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2022. godini.

Predstavncima Vlade dana je i prethodna suglasnost za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na konačne zakonske prijedloge izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak, o lokalnim porezima te o porezu na dobit.

Zabrana rada nedjeljom nije pomogla nikome, ali sada benzinske peku kruh

Riječ je o amandmanima Kluba zastupnika HDZ-a, a kojima se u izmjenama zakona o porezu na dohodak i na dobit i nadalje predviđa da se neće oporezivati prihodi ostvareni bespovratnim novcem koji se isplaćuje iz europskih fondova i državnog proračuna za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti.

Amandmanima Kluba zastupnika HDZ-a na izmjene zakona o porezu na dohodak i lokalnim porezima predlaže se da te zakonske izmjene stupe na snagu danom njihove objave u Narodnim novinama, a ne 1. listopada 2023. godine, uz reguliranje da većina izmijenjenih odredbi stupa na snagu početkom iduće godine.

Naime, izmjene zakona o porezu na dohodak i lokalnim porezima reguliraju i ukidanje prireza porezu na dohodak, uz davanje ovlasti predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da same propišu stopu poreza na dohodak (u rasponima koje propisuje sam zakon), a ta tijela to trebaju donijeti najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja iduće godine.

Tako će i nove stope poreza na dohodak koje tek trebaju utvrditi predstavnička tijela lokalnih jedinica, kao i druge najvažnije promjene u sustavu poreza na dohodak, stupiti na snagu snagu 1. siječnja 2024.

