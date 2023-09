Selak Raspudić: Unutar HDZ-a, postoji još jedan – HDZ koji se želi riješiti Plenkovića

Podijeli :

Marija Selak Raspudić, nezavisna zastupnica iz kluba Most, gostovala je u Newsroomu gdje je komentirala političke aktualnosti i nasilje nad ženama u Hrvatskoj i regiji.

Selak Raspudić smatra da pritisak koji vladajuća koalicija vrši na premijera Andreja Plenkovića, u vezi afere oko HEP-a, nije bez njegovog znanja.

“Nemoguće da se to događa bez Andreja Plenkovića. On očito u javnosti mora kreirati dojam da ta odluka nije njegova, nego da je to sila same stvari i da sada nema druge mogućnosti”, kaže Selak Raspudić.

“Ako i ne drži nešto konkretno u ladici što se tiče korupcijskog djelovanja Andreja Plenkovića, sigurno u ladici drži neoborivu činjenicu da je on sa svime time bio upoznat ranije, a nije djelovao. A to je dovoljan razlog za smjenu predsjednika vlade.”

Šef HEP-a, Frane Barbarić, bi mogao biti smijenjen zbog vile na Hvaru. Selak Raspudić kaže kako su to sve igre moći.

“To su borbe moći i vjerojatno uvijek postoji unutar HDZ-a jedan dodatni HDZ, koji se voli nazivati autentičnim HDZ-om, i čeka da pošalje u ropotarnicu sadašnjeg predsjednika Vlade. Kao i mnoge prije, i njega čeka ista sudbina – oni koji su s pljeskom dočekani, budu nogom gurnuti, jednom kada se procjeni da im moć nije toliko snažna”, poručuje Selak Raspudić.

Reforma Sabora

Selak Raspudić je u ožujku predložila reformu Sabora, a Ustavni sud je u srpnju odlučio da pojedinac, saborski zastupnik može sudjelovati u izmjeni poslovnika.

“Prvi put u povijesti Hrvatskog sabora ćemo razgovarati o reformi i ustrojstvu Sabora. Konačno dolazimo u situaciju da saborski zastupnici pred građanima Republike Hrvatske sami sebi pogledaju u oči i pred njima kažu koliko dobro rade posao, što ne valja i što treba promijeniti”, rekla je Selak Raspudić.

“Kada bi svaka politička vlast, a dosad su to mnoge činile, proizvoljno mijenjala pravila Sabora tako da Sabor bude što slabiji u odnosu na Vladu, mi bismo Sabor sveli na ono što on i jest – produžena ruka Vlade za vježbu njihovih retoričkih vještina i potvrdu genijalnosti njihovog operativnog funkcionirajna, a to je ono protiv čega se borim. Mi smo parlamentarna demokracija, Vlada proizlazi iz Sabora, ona je njegovo dijete, a ne obrnuto”, dodaje.

Novi prijedlog propisuje minimum od 30 posto prisutnih zastupnika kako bi postojao kvorum i da se može održati sjednica.

“S obzirom da danas Vlada vrlo često na rasprave o ključnim zakonima ne šalje ministre, nego šalje samo tajnike koji onda primaju paljbu”, poručuje.

Zašto nitko ne želi biti ravnatelj USKOK-a?

Selak Raspudić kaže da se nitko nije javio na natječaj državne odvjetnice za čelno mjesto USKOK-a jer se boje da će morati premijeru dati svoj broj telefona.

“Ljudi su svjesni toga da DORH ne može samostalno funkcionirati. Imali smo konkretne situacije gdje je predsjednik Vlade zvao glavnu državnu odvjetnicu pa se kod nje raspitivao oko nekih stvari, što je potpuno neprimjereno”, rekla je Selak Raspudić.

“Čak i ako ima entuzijasta koji se žele uhvatiti u koštac s korupcijom, da bi mogli tu funkciju neovisno obavljati moraju pristati na jako loše materijalne uvjete, na veliku izloženost javnosti, i istovremeno imati, poprilično je vjerojatno, svezane ruke. To svakoga obeshrabruje”, dodaje.

Selak Raspudić je rekla kako smatra nepotrebnim što se Sandra Benčić pohvalila svojim pretkom.

“Ne vjerujem u taj tip političke retorike, nitko do nas se ne mora samoponiživati. Prvo iz općih moralnih načela. Potpuno je neprimjereno sebi tražiti legitimitet kroz bilo kojeg svog pretka, pa i kroz nekog sadašnjeg rođaka. Ne vjerujem da se trebamo na taj način samoreklamirati nego da naš politčki legitimeitet, ako će ga uopće biti, mora proizlaziti iz onoga što smo do sada činili”, poručuje.

Selak Raspudić nije otkrila tko će biti premijerski kandidat Mosta, ali je otkrila da unutar njih postoji zajednički stav o jednoj osobi.

Problem u pozadini nasilja nad ženama

“Dvije profesorice s riječkog Pravnog fakulteta su radile opsežnije istraživanje – u 75 posto slučajeva je sud uz presudu izricao i obaveznu mjeru liječenja od ovisnosti i psihijatrijsko liječenje. Mi imamo pet puta više muških ovisnika, bilo o drogama bilo o alkoholu”, kaže Selak Raspudić.

“Dok ne pronađemo uzroke te statistike i ne riješimo taj problem, bojim se da ćemo se baviti posljedicom koja nerijetko bude eskalacija obiteljskog nasilja, bojim se da je to problem u pozadini”, dodaje.

