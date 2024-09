Vodeći ljudi Tesle posjećuju radnike na bolovanju i „apeliraju na radni moral“

Podijeli :

SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Vodeći ljudi Tesline tvornice u njemačkom Grünheideu češće su posjetili kod kuće zaposlenike koji su na bolovanju. Vodstvo tvrtke to opravdava, sindikat metalaca govori o neprihvatljivoj praksi.

Ako se zaposlenik u Njemačkoj razboli, on i dalje dobiva plaću. Je li netko sposoban za posao, o tomu odlučuju liječnici. Ali proizvođač električnih automobila Tesla u Grünheideu smatra da to nije dobro rješenje. I šalje svoje ljude da posjete zaposlenike na bolovanju u njihovom stanu te provjere stvarno stanje, piše DW.

Teslin menadžer André Thierig u izjavi za Njemačku novinsku agenciju dpa za takve posjete kaže da to nije “ništa neobično” i brani te postupke zbog toga što su ljudi često na bolovanju.

Thierig tvrdi da to čine “brojna poduzeća”, a za posjete kaže da to nisu nikakvi kontrolni obilasci bolesnih, nego “kućni posjeti ljudima koji su na bolovanju”. Cilj takvih posjeta je, kaže on, apeliranje na “radni moral zaposlenika”.

Predstavnici sindikata metalaca (IG Metall) ne slažu se s tim obrazloženjem. Kažu da su takvi posjeti “neprihvatljive akcije” i predbacuje vodstvu poduzeća da je u njihovoj tvornici opterećenje zaposlenika preveliko te da ljudi zbog toga češće obolijevaju.

15 posto zaposlenika na bolovanju

Povod za nenajavljene kontrole zaposlenika na bolovanju bio je, po navodima Tesle, natprosječno velik broj zaposlenika koji su tijekom ljetnih mjeseci bili na bolovanju. “Povremeno je to bilo 15 posto ili više”, kaže Thierig.

Već je i gospodarski dnevnik Handelsblatt pisao o kontrolama zaposlenika na bolovanju. Te novine su se pozivale na audiosnimku s jedne skupštine zaposlenika prošloga tjedna, koja je dostavljena Handelsblattu.

U velikoj tvornici u Grünheideu, nedaleko od Berlina, Tesla već više od dvije godine proizvodi električne automobile. Po navodima poduzeća tamo radi gotovo 12.000 zaposlenika. Ali prodaja električnih automobila u Njemačkoj trenutno loše ide.

Zaposlenici suglasni s kontrolama?

Menadžer Thierig je izjavio: “Zaposlenike smo informirali o kućnim posjetima na skupštini zaposlenika i obrazložili naš postupak.” I dodaje da je reakcija zaposlenika bila “veliko odobravanje”. Osim toga kaže da je uočio da su zaposlenici “frustrirani” zbog odsutnosti svojih kolegica i kolega.

“Utvrdili smo da preko 200 suradnika, koji su i dalje primali plaću, ali u ovoj godini uopće nisu radili. Oni najmanje svakih šest tjedana donesu novu potvrdu o bolovanju”, kaže Thierig. “Odabrali smo oko dvadeset slučajeva.” Nenajavljene kućne posjete nije obavljao menadžer Thierig, nego voditelji proizvodnog i personalnog odjela. “Većina nije nađena kod kuće, djelomice je utvrđeno vrlo agresivno ponašanje.”

Tesla se protivi tvrdnji da su uvjeti rada uzrok bolovanja

Po mišljenju Teslinog menadžera Thieriga, uvjeti na radnom mjestu nisu razlog bolovanja velikog dijela zaposlenika. “U našim analizama odsutnosti su očiti postali neki fenomeni: petkom i u kasnim smjenama je oko pet posto više suradnika bilo na bolovanju nego drugim danima u tjednu”, kaže Thierig.

“To nije indikator za loše radne uvjete, jer radni uvjeti su jednaki svih radnih dana i u svim smjenama. To sugerira da se njemački socijalni sustav malo iskorištava.” Tesla ima više od 1500 iznajmljenih radnika, koji rade u istim uvjetima, kaže Thierig, dodajući da je kod njih stopa bolovanja dva posto.

Općeg sumnjičenja bolesnih kod Tesle nema, naglašava menadžer Thierig. “Mi smo htjeli dijalog sa suradnicima i znamo što se kod njih događa. Osobni posjet ima drukčiji učinak nego telefonski poziv.” I broj bolovanja se smanjio, kaže menadžer Thierig.

“Utvrdili smo efekt poboljšanja”, kaže Thierig koji ne isključuje daljnje nenajavljene kućne posjete zaposlenicima koji su na bolovanju.

Sindikat predbacuje Tesli da pravi pritisak na bolesne

Voditelj sindikata metalaca za Berlin, Brandenburg i Sasku Dirk Schulze kritizira postupak Tesle. Kaže da se time pravi pritisak na bolesne. “Zaposlenici s gotovo svih područja te tvornice govore o ekstremno velikom radnom opterećenju”, kaže on.

“Ako personal nedostaje, na bolesne se pravi pritisak, a one koji su još zdravi preoptereti dodatnim poslom. Ako vodstvo poduzeća želi stvarno smanjiti broj bolovanja, trebalo bi razbiti taj začarani krug.”

Thierig tvrdi da njegovo poduzeće doista puno čini za zaštitu na radu i bolje radne uvjete. Ukazuje na teretanu u sklopu tvornice, liječnike u poduzeću, fizioterapeute i ergonomska poboljšanja na radnim mjestima.

