Vučemilović o svinjogojcima: Njima je pukao film

Podijeli :

N1

Vesna Vučemilović, saborska zastupnica, bila je gošća N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak, u kojem je komentirala promjenu vlasničke strukture Fortenove i prosvjed svinogojaca.

Podsjetimo Fortenova Group TopCo B.V., nizozemska holding kompanija koja je krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regiji, odnosno dobro poznatih kompanija kao što su primjerice Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec, najavila transakciju promjene vlasničke strukture. Pretpostavlja se da će Pavao Vujnovac u potpunosti preuzeti kompaniju.

Hoćemo li dobiti novog Ivicu Todorića? “Pavao Vujnovac dolazi u poziciju da postane toliko velik da ne smije propasti”

Vesna Vučemilović je odgovorila na pitanje slaže li se s oporbom koja tvrdi da nitko u Hrvatskoj nije bio moćniji od Pavla Vujnovca.

“Pavao Vujnovac je uistinu zagospodario s dva glavna gospodarska sektora u svakoj državi, a to su energetika i hrana. To nije pametno i to ne podržavam, ali tu ima cijeli niz pitanja na koja mi nemamo odgovore. Kako je moguće da jedna tvrtka poput Fortenove, Agrokora, sada odjednom košta 660 milijuna eura, a kada su je trebali preuzeti mirovinci onda je koštala milijardu i 150 milijuna eura”, kazala je Vučemilović.

“Ovo je jedna transakcija koja jako podsjeća na privatizacijske procese 90-ih godina i koja će imati za posljedicu imati cijeli niz sudski sporova i to sigurno nije dobro za hrvatsko gospodarstvo. A sam poslovni put gospodina Vujnovca je fascinantan. Zaposliti se u 33. godini i u 15 godina stvoriti ovakvo carstvo, vidite da je Hrvatska zemlja prilika, a ja ne znam što čekaju mladi ljudi kada poduzetnici mogu nastati u 15 godina”, dodala je.

Prodaje se Fortenova! Vujnovac spreman isplatiti sve ostale

Istaknula je da takvi poduzetnici nakon ministra financija, Marka Primorca upravljaju najvećim iznosima i najvećom imovinom.

“Za gospodarstvo Hrvatske nije dobro da imamo jednog čovjeka koji raspolaže s tako velikom imovinom i s tako velikim poslovnim carstvom. Nagledala sam se tih velikih tajkuna i ništa od toga nije dobro završilo, nadam se da gospodin Vujnovac ima još jednu rezervnu domovinu”, kazala je Vučemilović.

“Agrokor i Fortenova su tvrtke koje su važne za cijeli niz malih OPG-ova, dobavljača, ali staviti u ruku jednog čovjeka kompletnu energiju, trgovinu i prehrambenu industriju to nikako nije dobro”, dodala je.

Raskol među svinjogojcima? Pokrovac prozvao jednu od predstavnica prosvjednika

Vučemilović se osvrnula i na prosvjede svinjogojaca te rekla kako se sve događa zbog ignoriranja poljoprivrednika.

“Da se na vrijeme reagiralo do ovoga ne bi došlo i Ministarstvo poljoprivrede je tome pristupilo na pogrešan način. Od samog početka rade greške, ne žele priznati greške i za sve optužuju svinjogojce, njima je pukao film, očajni su”, objasnila je.

“Godina dana zabrane držanja svinja nema uporište ni u jednom dokumentu, to je Ministarstvo poljoprivrede tako odlučilo jer oni više ne žele tradicijsko svinjogojstvo, mislim na ministricu poljoprivrede, Mariju Vučković i Ministarstvo poljoprivrede”, dodala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Evo koliko često smijete uzimati ibuprofen Mala strelica kod razine goriva na kontrolnoj ploči ima važnu funkciju za koju malo ljudi zna