SIGURNIJE CESTE
Butković potpisao ugovor vrijedan 4,9 milijuna eura: Evo gdje će se graditi i obnavljati ceste
Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Zadru je u utorak potpisao ugovor o sufinanciranju projekta "Poboljšanje dostupnosti javnog prijevoza izgradnjom i unapređenjem cestovnih prometnica na području Zadarske županije", vrijedan gotovo 4,9 milijuna eura, od čega je 4,1 milijun eura bespovratnih sredstava iz europskih fondova.
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Projektom se predviđa ukloniti četiri uska grla u prometnoj infrastrukturi i to rekonstrukcijom županijske ceste od državne ceste D502 do Centra za gospodarenje otpadom, u duljini od četiri kilometra, uključujući gradnju kružnog toka, gradnjom kružnog toka u Posedarju, potom uređenjem kružnog toka u Škabrnji, ispred crkve i u neposrednoj blizini osnovne škole te gradnjom spojne ceste prema Centru za gospodarenje otpadom, kojom će se povezati postojeća lokalna cesta s pristupom preko autoceste.
"Taj projekt rješava uska grla, povećava sigurnost na cestama i omogućuje ljudima unutar županije da bolje, sigurnije i brže prometuju", istaknuo je Butković na potpisivanju ugovora. Dodao je da se europska sredstva za cestovnu infrastrukturu danas ponajprije usmjeravaju na uklanjanje prometnih uskih grla, povećanje sigurnosti i bolju protočnost prometa.
Ugovor su, uz ministra Butkovića, potpisali ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić te ravnatelj Županijske uprave za ceste Zadarske županije Branko Kutija.
Ministar Butković najavio je i novi projekt na području Zadra, koji je trenutačno u fazi evaluacije, a riječ je o uređenju Krešimirove obale i Puta Dikla, vrijedan oko osam milijuna eura, za koji se potpisivanje ugovora očekuje do kraja godine.
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