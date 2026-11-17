Projektom se predviđa ukloniti četiri uska grla u prometnoj infrastrukturi i to rekonstrukcijom županijske ceste od državne ceste D502 do Centra za gospodarenje otpadom, u duljini od četiri kilometra, uključujući gradnju kružnog toka, gradnjom kružnog toka u Posedarju, potom uređenjem kružnog toka u Škabrnji, ispred crkve i u neposrednoj blizini osnovne škole te gradnjom spojne ceste prema Centru za gospodarenje otpadom, kojom će se povezati postojeća lokalna cesta s pristupom preko autoceste.