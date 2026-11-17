Open AI / ChatGPT

Rak vrata maternice jedna je od rijetkih zloćudnih bolesti koja se može gotovo potpuno spriječiti. Unatoč dostupnom cijepljenju protiv humanog papilomavirusa (HPV) i preventivnim pregledima, žene diljem svijeta i dalje obolijevaju i umiru od ove bolesti. Svjetski dan eliminacije raka vrata maternice, koji se obilježava 17. studenoga, prilika je da se podsjeti koliko su prevencija i rano otkrivanje važni.

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Rak vrata maternice u najvećem je broju slučajeva povezan s dugotrajnom infekcijom visokorizičnim tipovima humanog papilomavirusa (HPV). Riječ je o vrlo raširenom virusu s kojim će se tijekom života susresti velik dio spolno aktivnih osoba.

Većina HPV infekcija prolazi spontano, bez simptoma i posljedica. Međutim, kod dijela žena infekcija visokorizičnim tipovima virusa može potrajati i uzrokovati promjene na stanicama vrata maternice koje se tijekom godina mogu razviti u rak.

Upravo zato ova se bolest može spriječiti kombinacijom cijepljenja, redovitih preventivnih pregleda i pravodobnog liječenja predstadija raka.

Zašto je cijepljenje protiv HPV-a važno?

Cijepljenje protiv HPV-a jedna je od najučinkovitijih mjera prevencije raka vrata maternice. Cjepivo štiti od tipova virusa odgovornih za najveći broj slučajeva ove bolesti.

Najbolji učinak postiže se kada se cijepljenje provede prije početka spolne aktivnosti, odnosno prije mogućeg izlaganja virusu. No cijepljenje može biti korisno i kasnije, ovisno o dobi i individualnim okolnostima.

Važno je naglasiti da HPV ne pogađa samo žene. Određeni tipovi virusa povezani su i s drugim vrstama raka, uključujući rak anusa, penisa i dijela usne šupljine i ždrijela. Zato se cijepljenje preporučuje i djevojčicama i dječacima.

Ipak, cijepljenje ne zamjenjuje preventivne ginekološke preglede jer ne pruža zaštitu od svih visokorizičnih tipova HPV-a.

Bolest se može razvijati godinama bez simptoma

Jedan od najvećih problema raka vrata maternice jest činjenica da se u ranim fazama često razvija bez ikakvih simptoma.

Promjene na stanicama mogu postojati godinama prije nego što se razvije invazivni rak. Upravo zato redoviti preventivni pregledi imaju ključnu ulogu.

Papa-test omogućuje otkrivanje abnormalnih promjena na stanicama vrata maternice, dok HPV test otkriva prisutnost visokorizičnih tipova virusa.

Ako se promjene otkriju na vrijeme, moguće ih je pratiti ili liječiti prije nego što prerastu u zloćudnu bolest.

Kada se simptomi pojave, mogu uključivati neuobičajeno vaginalno krvarenje, osobito nakon spolnog odnosa, između menstruacija ili nakon menopauze, promjene vaginalnog iscjetka te bolove u zdjelici.

Takvi simptomi ne znače nužno da osoba ima rak, ali zahtijevaju pregled liječnika.

Može li se rak vrata maternice potpuno iskorijeniti?

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) postavila je ambiciozan cilj eliminacije raka vrata maternice kao javnozdravstvenog problema.

Eliminacija ne znači da se više nikada neće pojaviti nijedan slučaj bolesti, nego da će njezina učestalost biti smanjena na manje od četiri nova slučaja na 100.000 žena godišnje.

Kako bi se to postiglo, WHO je postavio tri ključna cilja koja bi države trebale ostvariti do 2030. godine:

90 posto djevojčica potpuno cijepljeno protiv HPV-a do 15. godine.

70 posto žena obuhvaćeno visokoučinkovitim testiranjem do 35. godine i ponovno do 45. godine.

90 posto žena s otkrivenim predstadijima raka ili invazivnim rakom dobiva odgovarajuće liječenje.

Ova strategija poznata je kao cilj 90–70–90.

Što svaka žena može učiniti?

Najvažnija poruka stručnjaka jest da se ne treba oslanjati na pojavu simptoma. Preventivni pregledi namijenjeni su upravo otkrivanju promjena koje osoba još ne može primijetiti.

Žene bi se trebale informirati o preporučenim ginekološkim pregledima i testiranju, a roditelji o mogućnostima cijepljenja djece protiv HPV-a.

Čak i žene koje su cijepljene trebaju nastaviti s preporučenim probirom.

Rak vrata maternice ne može se spriječiti u apsolutno svakom slučaju, ali zahvaljujući suvremenoj medicini postoje učinkoviti načini da se rizik od obolijevanja i smrti znatno smanji.

Upravo je to glavna poruka Svjetskog dana eliminacije raka vrata maternice: Bolest koja je desetljećima odnosila živote velikog broja žena danas se može gotovo potpuno spriječiti.

* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.