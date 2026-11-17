"pitanje je složeno"
Hoće li oženjeni muškarci moći postati svećenici? Evo što kaže papa Lav
Papa Lav u utorak je rekao da u ovom trenutku ne planira mijenjati katolički nauk koji brani ređenje oženjenih muškaraca, kazavši da to pitanje stvara prevelike podjele unutar Crkve, ali nije odbacio mogućnost da se to promijeni u budućnosti.
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Iako Papa nije isključio mogućnost oženjenih svećenika u budućnosti, novinarima je u avionu tijekom povratka u Rim iz Južne Amerike rekao da mu je prioritet jačanje jedinstva unutar Katoličke Crkve koja broji 1,4 milijarde vjernika.
Oženjeni svećenici su „rješenje koje u pojedinim dijelovima Crkve može stvoriti podjele”, rekao je Lav nakon dvanaestodnevne turneje Latinskom Amerikom.
„Moguće je da će se u budućnosti neke stvari promijeniti”, kazao je.
„Međutim, u ovom trenutku vjerujem da je važan dio moje službe u Crkvi liječiti i povezivati ljude.”
Lav je istaknuo da želi dati vremena katolicima da procijene glavne prioritete Crkve i odluče koji je najbolji način za njihovo rješavanje.
„Vrlo sam svjestan da se mnogi ne slažu s takvim pristupom. To je u redu”, rekao je Papa.
„Pitanje oženjenih muškaraca u kleru je složeno.”
Zagovornici ukidanja zabrane tvrde da bi se time više muškaraca potaknulo na svećenički poziv, čime bi se potencijalno ublažio manjak svećenika koji je postao velik problem u mnogim dijelovima zapadne hemisfere, piše Reuters.
To je pitanje predmet rasprava već desetljećima, a u središte pozornosti došlo je kad je Biskupska sinoda zatražila da papa Franje da dopusti ređenje oženjenih muškaraca, ali isključivo u udaljenim područjima poput amazonske prašume, gdje je manjak svećenika osobito izražen.
Franjo, koji je umro u travnju 2025. nakon dvanaest godina na čelu Crkve, također nije htio poduzimati korake u tom smjeru.
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