snimano mobitelom
Objavljeni video Periševe smrti snimili policajci, čuje se što govore
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da su u tijeku izvidi kojima se nastoji utvrditi kako je snimka brutalnog postupanja prema Kristianu Josipu Perišu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru dospjela u javnost.
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Index sada doznaje da je snimka koja je procurila u javnost, nastala u zagrebačkoj policijskoj postaji. Snimilo ju je dvoje policijskih službenika, i to mobitelom kojim su snimali zaslon računala na kojem se reproducirala snimka bolničkog videonadzora. Originalnu snimku policiji je prethodno predao odvjetnik bolnice.
Glasovi koji se čuju na snimci pripadaju policajcima koji su je presnimavali. Naime, izvorna snimka bolničkog videonadzora nema ton jer sustav nadzornih kamera bilježi samo sliku.
Policajci su snimku mobitelom slali nadređenima?
Prema informacijama Indexa, policajci su zaslon računala snimili mobitelom jer nisu imali drugi način da snimku dovoljno brzo dostave nadređenima. Snimku su zatim proslijedili putem komunikacijske aplikacije.
Takav način postupanja otvara pitanja o rukovanju snimkama koje predstavljaju dokaz u kaznenom postupku, njihovoj zaštiti i mogućnosti da neovlašteno dospiju u javnost.
Pritom treba razlikovati izvornu snimku bolničkog videonadzora, koja je predana policiji, od njezine presnimljene verzije nastale snimanjem računalnog zaslona. Samo postojanje takve kopije ne znači automatski da je izvorni dokaz nezakonit. Međutim, ostaje pitanje tko je imao pristup presnimljenoj verziji, kome je sve proslijeđena i kako je na kraju dospjela u javnost.
Upite o presnimavanju, prosljeđivanju i mogućem neovlaštenom dijeljenju snimke poslali smo DORH-u i policiji. Njihove ćemo odgovore objaviti kada ih dobijemo.
Obitelj je dva dana nakon smrti tražila izuzimanje snimki
Podsjetimo, obitelj Kristiana Josipa Periša još je 23. listopada, dva dana nakon njegove smrti, zatražila od bolnice da sačuva snimke iz sobe u kojoj je preminuo, kao i iz ostalih prostorija u kojima je boravio.
Periš je 21. listopada u bolnicu dovezen vozilom hitne medicinske pomoći, uz pratnju policije, nakon intervencije u obiteljskom domu zbog njegova pogoršanog psihičkog stanja i prijavljenog nasilnog ponašanja.
Odvjetnik obitelji istoga je dana, 23. listopada, podnio kaznenu prijavu državnom odvjetništvu i policiji zbog sumnje na nesavjesno liječenje. U prijavi je izričito zatražio žurno izuzimanje snimki bolničkog videonadzora.
Međutim, prema dosad dostupnim informacijama, do njihova žurnog izuzimanja nije došlo. Snimke su policiji predane tek 6. studenoga, odnosno dva tjedna nakon podnošenja kaznene prijave.
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