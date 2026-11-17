Pritom treba razlikovati izvornu snimku bolničkog videonadzora, koja je predana policiji, od njezine presnimljene verzije nastale snimanjem računalnog zaslona. Samo postojanje takve kopije ne znači automatski da je izvorni dokaz nezakonit. Međutim, ostaje pitanje tko je imao pristup presnimljenoj verziji, kome je sve proslijeđena i kako je na kraju dospjela u javnost.