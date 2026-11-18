"U svega tri školske godine naši Ambasadori posjetili su čak 500 škola i educirali više od 22.700 učenika. To su rezultati koji nas posebno vesele jer pokazuju velik interes zajednica za podzemni svijet. Naša je motivacija da ih osvijestimo o vrijednosti i ranjivosti špilja i jama, a posebno nas raduje kada se poruke o krša prenose iz učionica u obitelji i lokalne zajednice. Vjerujemo da upravo kroz edukaciju najmlađih gradimo generacije koje će razumjeti, poštovati i čuvati prirodu te nastavljamo širiti projekt kako bismo dosegnuli još više učenika i učitelja”, izjavio je Ruđer Novak, voditelj inicijative Čisto podzemlje.