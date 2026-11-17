SIGURNOST NA INTERNETU
Nova opasnost za korisnike Vibera: Prevaranti preuzimaju račune bez znanja vlasnika
Slovenski nacionalni centar za kibernetičku sigurnost SI-CERT upozorio je na neobične slučajeve preuzimanja korisničkih računa na popularnoj aplikaciji Viber.
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Posebno zabrinjava to što žrtve nisu klikale na sumnjive poveznice, dijelile aktivacijske kodove niti na bilo koji način sudjelovale u postupku prijave. Unatoč tome, nepoznati počinitelji uspjeli su preuzeti njihove račune.
Stručnjaci zasad ne znaju kako napadači uspijevaju zaobići uobičajenu sigurnosnu provjeru.
Dvije vrste prijevara
Prema informacijama SI-CERT-a, zabilježene su dvije vrste zlouporaba.
U prvom slučaju prevaranti otvaraju Viber račun koristeći telefonski broj osobe koja tu aplikaciju uopće nema. Vlasnik broja često za to dozna tek kada ga poznanici obavijeste da su dobili poruku kako se pridružio Viberu.
U drugom slučaju napadači preuzimaju već postojeći račun. Korisnika aplikacija iznenada odjavi, a kada je ponovno pokrene, pojavljuje se početni zaslon za registraciju. Njegov račun u međuvremenu je aktiviran na drugom uređaju.
Kako je to moguće?
Viber pri registraciji na novom uređaju u pravilu zahtijeva potvrdu telefonskog broja kodom koji stiže SMS-om ili telefonskim pozivom.
Stručnjaci razmatraju mogućnost presretanja poruka ili poziva, zaobilaženja sustava provjere ili zlouporabe usluga vanjskih pružatelja koji sudjeluju u potvrđivanju telefonskih brojeva.
Međutim, nijedna od tih mogućnosti zasad nije potvrđena. SI-CERT je utvrdio da se ne radi o takozvanoj SIM-swap prijevari, odnosno preuzimanju telefonskog broja izdavanjem nove SIM kartice.
Mogu li prevaranti čitati poruke?
Preuzimanje računa ne znači da napadač automatski dobiva pristup prethodnim razgovorima ili popisu kontakata.
Ipak, može se predstavljati kao vlasnik telefonskog broja te drugim osobama slati lažne poruke, sumnjive poveznice ili zahtjeve za novac. Takve prijevare posebno su opasne jer primatelji vide poznati telefonski broj i mogu pomisliti da im se javlja osoba kojoj vjeruju.
Kako zaštititi Viber račun?
SI-CERT preporučuje uključivanje dodatne zaštite pomoću šesteroznamenkastog PIN-a.
U Viberu je potrebno otvoriti Više → Postavke → Privatnost → Provjera u dva koraka te postaviti PIN i adresu e-pošte za njegov oporavak.
Prema provjerama slovenskih stručnjaka, napadači bez tog PIN-a ne mogu dovršiti registraciju računa na drugom uređaju.
Ako je račun već preuzet, potrebno je kontaktirati službenu podršku Vibera i zatražiti pomoć pri vraćanju pristupa ili deaktivaciju neovlašteno otvorenog računa. Važno je i upozoriti poznanike drugim komunikacijskim kanalom kako ne bi nasjeli na poruke koje prevaranti mogu slati u tuđe ime.
Slovenski stručnjaci nastavljaju istraživati slučajeve u suradnji s Viberom kako bi otkrili na koji način napadači uspijevaju zaobići sigurnosne provjere.
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