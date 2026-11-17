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Darko: Hrvatska aplikacija koja rješava vječno pitanje "Što da kupim?"
Prema istraživanju Adevinte iz 2023., 66 posto Europljana dobilo je dar koji nije htjelo ili trebalo. Dva hrvatska programera predstavili su aplikaciju koja bi se trebala pobrinuti da vi ne budete među njima.
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"Svatko napravi svoju listu i podijeli je s obitelji i prijateljima. Oni rezerviraju darove, pa nitko ne kupi isto dvaput, a vlasnik liste nikad ne vidi tko je što uzeo, pa iznenađenje ostaje", poručili su Leo Kolar i Marko Žužić, autori aplikacije "Darko", koja pomaže pri odabiru poklona za obitelj i bližne tijekom adventa.
"Za skuplju želju više ljudi se udruži u jedan zajednički dar. U istoj aplikaciji ured može izvući parove za Secret Santu, a roditelji iz vrtićke grupe skupiti za dar odgojiteljicama, bez kuverti i tablica", dodaju.
"Priča koja nas je pokrenula poznata je svakom roditelju: na dječji rođendan dođe dvadesetero djece s dvadeset sitnih darova. Udruženo, to je jedan dar od 200 € koji dijete stvarno želi", poručili su Kolar i Žužić.
Aplikacija je dostupna u Google Play (Android) i App Storeu (iOS).
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