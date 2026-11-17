"Svatko napravi svoju listu i podijeli je s obitelji i prijateljima. Oni rezerviraju darove, pa nitko ne kupi isto dvaput, a vlasnik liste nikad ne vidi tko je što uzeo, pa iznenađenje ostaje", poručili su Leo Kolar i Marko Žužić, autori aplikacije "Darko", koja pomaže pri odabiru poklona za obitelj i bližne tijekom adventa.