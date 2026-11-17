LEGENDA HRVATSKOG NOGOMETA
Šuker u velikom intervjuu: Modrić je najbolji Hrvat ikad, a Real je veći od svakog igrača
Luka Modrić je najbolji hrvatski nogometaš ikada i jedan od najboljih nogometaša na svijetu, kazao je legendarni hrvatski nogometaš Davor Šuker u razgovoru za španjolsku Marcu.
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Legendarni hrvatski napadač Davor Šuker dao je veliki intervju za španjolski sportski dnevnik Marca iz Meksika, gdje je prošlog tjedna primljen u Međunarodnu nogometnu kuću slavnih u Pachuci.
Bivši predsjednik HNS-a pritom se osvrnuo na Luku Modrića, situaciju u bivšem klubu Real Madridu, povratku Jose Mourinha na klupu "Kraljevskog kluba", ponašanje brazilskog napadača Viniciusa Juniora....
"Luka Modrić je najbolji hrvatski igrač ikad i jedan od najboljih nogometaša na svijetu," kazao je Šuker otkrivši kako zamišlja Modrićevu budućnost.
"Prvo, moramo mu dopustiti da završi igračku karijeru. A onda, siguran sam da voli živjeti u Madridu i da Florentino Perez računa na njega. To je sada najvažnije. Nakon toga, što će se dogoditi? Ne znam, ali kao Hrvat, želim mu svu sreću na svijetu."
Šuker je odgovorio na pitanje vidi li Modrić u reprezentativnijoj ulozi, kao ambasadora, ili na poziciji više vezanoj uz sportsku stranu Real Madrida.
"Mislim da znam odgovor, ali ne želim ništa preuranjeno reći. Real Madrid mu mora nešto ponuditi. Siguran sam da može obaviti sjajan posao u upravi kluba, gdje god ona bila. Sada moramo pričekati i vidjeti što će se dogoditi. On voli Madrid i život u Španjolskoj."
Šuker je naglasio kako prati sve svoje bivše momčadi, Osijek, Dinamo Zagreb, Sevillu, Real Madrid, Arsenal, West Ham i 1860 München.
"Ali, naravno, Real Madrid je najbolja momčad na svijetu. Godine 1998. ispisali smo povijest, osvojivši najpoželjniji europski trofej nakon 32 godine, i ponosan sam što sam bio dio tog projekta pod vodstvom Don Lorenza Sanza, neka počiva u miru. Doveo je sjajne igrače i postigli smo nešto povijesno. Poslije je Florentino Perez također odradio sjajan posao s trenerima i klubom. Real Madrid je najvažniji klub na svijetu, a to je prepoznato u Aziji, Latinskoj Americi, Sjedinjenim Državama i svugdje drugdje," kazao je Šuker.
Uvjeren je kako će Jose Mourinho vratiti Real Madrid na vrh.
"Puno je uloženo i uvijek govorim iskreno, ima sjajnu priliku ako uspije nagovoriti igrače da ga slijede. I mislim da hoće. Mourinho može ponovno ispisati povijest."
Komentirao je i ponašanje brazilskog napadača Viniciusa Juniora.
"Najbolje je da sada ne pričamo o tome kako ne bismo pokvarili intervju," kazao je sa smiješkom. "Postoje neke stvari koje mi se ne sviđaju. Real Madrid je veći od bilo kojeg igrača. Ostavimo onda ovu temu za neki drugi put. Želim Viniju svu sreću ovog svijeta i nadam se da će nastaviti činiti razliku u Real Madridu," poručio je Šuker.
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