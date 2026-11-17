"Ali, naravno, Real Madrid je najbolja momčad na svijetu. Godine 1998. ispisali smo povijest, osvojivši najpoželjniji europski trofej nakon 32 godine, i ponosan sam što sam bio dio tog projekta pod vodstvom Don Lorenza Sanza, neka počiva u miru. Doveo je sjajne igrače i postigli smo nešto povijesno. Poslije je Florentino Perez također odradio sjajan posao s trenerima i klubom. Real Madrid je najvažniji klub na svijetu, a to je prepoznato u Aziji, Latinskoj Americi, Sjedinjenim Državama i svugdje drugdje," kazao je Šuker.